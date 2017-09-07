Изменения по ставкам консульского сбора
Постановлением Правительства РК от 31 августа 2017 года № 527 были внесены изменения в постановление Правительства РК от 19 февраля 2009 года № 197 «Об утверждении ставок консульского сбора, взимаемого на территории Республики Казахстан, и базовых минимальных и максимальных ставок консульского сбора, взимаемого за пределами территории Республики Казахстан».
Указанные ставки консульского сбора утверждены в соответствии со статьей 552 Налогового кодекса.
Согласно внесенным изменениям, теперь не будет взиматься консульский сбор за проработку обращений граждан и юридических лиц Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, иностранных юридических лиц о выдаче виз и направление указания загранучреждениям Республики Казахстан о выдаче виз (визовой поддержке), который ранее уплачивался в размере 20% от МРП за однократный въезд - выезд и 50% от МРП за двукратный или более въезд - выезд.
Далее, при уплате консульского сбора исключены такие понятия как двукратная виза и трехкратная виза, то есть консульский сбор теперь будет уплачиваться только за однократную и многократную визу.
Ставки консульского сбора, взимаемые на территории Республики Казахстан, будут составлять:
за туристскую визу:
однократную до 30 дней - 30 долларов США;
многократную до 90 дней - 90 долларов США.
При этом ставки консульского сбора, взимаемого за пределами территории Республики Казахстан, составят:
|
Многократная виза и ее продление (кроме туристской и транзитной виз)
|
1 - 1000 долларов США
|
1 - 950 евро
|
1 -810 английских фунтов стерлингов
|
1 - 1020 швейцарских франков
|
1 - 1350 канадских долларов
|
1 - 116440 японских иен
|
Туристская виза:
однократная до 30 дней
многократная до 90 дней
|
1 - 60 долларов США
1 - 150 долларов США
|
1 - 60 евро
1 - 115 евро
|
1 - 60 английских фунтов стерлингов
1 - 100 английских фунтов стерлингов
|
1 - 65 швейцарских франков
1 - 160 швейцарских франков
|
1 - 90 канадских долларов
1 - 185 канадских долларов
|
1 - 7550 японских иен
1 - 15100 японских иен
|
Транзитная виза:
однократная
многократная
|
1 - 40 долларов США
1 - 90 долларов США
|
1 - 40 евро
1 - 110 евро
|
1 - 40 английских фунтов стерлингов
1 - 90 английских фунтов стерлингов
|
1 - 45 швейцарских франков
1 - 95 швейцарских франков
|
1 - 45 канадских долларов
1 - 110 канадских долларов
|
1 - 5660 японских иен
1 - 9435 японских иен
Вышеуказанные изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования постановления - с 17 сентября 2017 года.
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