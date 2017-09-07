Изменения по ставкам консульского сбора

Постановлением Правительства РК от 31 августа 2017 года № 527 были внесены изменения в постановление Правительства РК от 19 февраля 2009 года № 197 «Об утверждении ставок консульского сбора, взимаемого на территории Республики Казахстан, и базовых минимальных и максимальных ставок консульского сбора, взимаемого за пределами территории Республики Казахстан».

Указанные ставки консульского сбора утверждены в соответствии со статьей 552 Налогового кодекса.

Согласно внесенным изменениям, теперь не будет взиматься консульский сбор за проработку обращений граждан и юридических лиц Республики Казахстан, а также иностранцев и лиц без гражданства, иностранных юридических лиц о выдаче виз и направление указания загранучреждениям Республики Казахстан о выдаче виз (визовой поддержке), который ранее уплачивался в размере 20% от МРП за однократный въезд - выезд и 50% от МРП за двукратный или более въезд - выезд.

Далее, при уплате консульского сбора исключены такие понятия как двукратная виза и трехкратная виза, то есть консульский сбор теперь будет уплачиваться только за однократную и многократную визу.

Ставки консульского сбора, взимаемые на территории Республики Казахстан, будут составлять:

за туристскую визу:

однократную до 30 дней - 30 долларов США;

многократную до 90 дней - 90 долларов США.

При этом ставки консульского сбора, взимаемого за пределами территории Республики Казахстан, составят:

Многократная виза и ее продление (кроме туристской и транзитной виз) 1 - 1000 долларов США 1 - 950 евро 1 -810 английских фунтов стерлингов 1 - 1020 швейцарских франков 1 - 1350 канадских долларов 1 - 116440 японских иен Туристская виза: однократная до 30 дней многократная до 90 дней 1 - 60 долларов США 1 - 150 долларов США 1 - 60 евро 1 - 115 евро 1 - 60 английских фунтов стерлингов 1 - 100 английских фунтов стерлингов 1 - 65 швейцарских франков 1 - 160 швейцарских франков 1 - 90 канадских долларов 1 - 185 канадских долларов 1 - 7550 японских иен 1 - 15100 японских иен Транзитная виза: однократная многократная 1 - 40 долларов США 1 - 90 долларов США 1 - 40 евро 1 - 110 евро 1 - 40 английских фунтов стерлингов 1 - 90 английских фунтов стерлингов 1 - 45 швейцарских франков 1 - 95 швейцарских франков 1 - 45 канадских долларов 1 - 110 канадских долларов 1 - 5660 японских иен 1 - 9435 японских иен

Вышеуказанные изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования постановления - с 17 сентября 2017 года.