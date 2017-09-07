7 сентября состоится интернет-конференция по вопросам госзакупок
Пресс-служба Министерства финансов РК сообщает, что 7 сентября Минфин проведет интернет-конференцию по вопросам прозрачности государственных закупок.
Если у вас есть вопросы по теме госзакупок, вы можете задать их 7 сентября т. г. с 15:00 ч до 18:00 ч на портале «Открытый диалог».
На ваши вопросы ответит заместитель директора департамента законодательства государственных закупок Министерства финансов РК Чингиз Ташенев.
Зайти на интернет-конференцию можно, пройдя по ссылке.
7 сентября 2017, 07:55
Источник, интернет-ресурс: Министерства финансов РК
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