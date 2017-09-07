«Игру престолов» посмотрели нелегально более миллиарда раз
7 сентября 2017, 06:14
Премьеру финального эпизода седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 16 миллионов зрителей.
Седьмой сезон сериала «Игра престолов» посмотрели нелегально более миллиарда раз. Такой результат показало исследование компании Muso, передает Лента.ру.
Согласно исследованию, около 84 процентов нелегальных просмотров составляла доля стримов. Торрент-трекерами пользователи воспользовались в девяти процентах случаев, скачали иными способами — в 5,6 процентах случаев. Долю в 0,6 процента заняли частные торренты.
Отмечается, что первый эпизод сезона был нелегально посмотрен более 90 миллионов раз за первые 72 часа после трансляции. Последнюю серию за такой же промежуток времени посмотрели 120 миллионов раз.
Ранее, в августе, сообщалось, что премьеру финального эпизода седьмого сезона «Игры престолов» посмотрели более 16 миллионов зрителей. Это стало рекордом для сериалов.
Фото: кадр из сериала
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876638-2eee08355eea3e1c398fb03f748c12dc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...