Два автомобиля Mitsubishi не поделили дорогу в Алматы и устроили ДТП
7 сентября 2017, 07:18
Пассажирка из Galant получила травмы, ее забрали в больницу, но позже она вернулась на место аварии.
На улице Жана жол (вдоль БАКа) произошло ДТП, передает Zakon.kz.
По словам пассажиров Mitsubishi Galant, они ехали по улице Жана жол в западном направлении, а перед ними двигался Mitsubishi Pajero.
Судя по всему, водитель Pajero собирался повернуть направо, но этот поворот перекрыт лентами из-за ремонтных работ. По это причине, мужчина резко повернул влево, чтобы перестроиться в другой ряд. Но, по неизвестной причине, он снова повернул вправо.
В этот момент справа от Pajero ехал Galant. Произошло столкновение, в ходе которого Galant перевернулся.
У водителя Pajero своя версия произошедшего. Увидев перекрытую дорогу, он перестроился на другую полосу, чтобы потом развернуться. Водитель Pajero сам не понял, как Galant оказался справа от него.
В деталях ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.
Пассажирка из Galant получила травмы, ее забрали в больницу, но позже она вернулась на место аварии.
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