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Два автомобиля Mitsubishi не поделили дорогу в Алматы и устроили ДТП

7 сентября 2017, 07:18

Пассажирка из Galant получила травмы, ее забрали в больницу, но позже она вернулась на место аварии.

На улице Жана жол (вдоль БАКа) произошло ДТП, передает Zakon.kz.

По словам пассажиров Mitsubishi Galant, они ехали по улице Жана жол в западном направлении, а перед ними двигался Mitsubishi Pajero.

Судя по всему, водитель Pajero собирался повернуть направо, но этот поворот перекрыт лентами из-за ремонтных работ. По это причине, мужчина резко повернул влево, чтобы перестроиться в другой ряд. Но, по неизвестной причине, он снова повернул вправо.

В этот момент справа от Pajero ехал Galant. Произошло столкновение, в ходе которого Galant перевернулся.

У водителя Pajero своя версия произошедшего. Увидев перекрытую дорогу, он перестроился на другую полосу, чтобы потом развернуться. Водитель Pajero сам не понял, как Galant оказался справа от него.

В деталях ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Пассажирка из Galant получила травмы, ее забрали в больницу, но позже она вернулась на место аварии.



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