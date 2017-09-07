Два автомобиля Mitsubishi не поделили дорогу в Алматы и устроили ДТП

Пассажирка из Galant получила травмы, ее забрали в больницу, но позже она вернулась на место аварии.

На улице Жана жол (вдоль БАКа) произошло ДТП, передает Zakon.kz





По словам пассажиров Mitsubishi Galant, они ехали по улице Жана жол в западном направлении, а перед ними двигался Mitsubishi Pajero.





Судя по всему, водитель Pajero собирался повернуть направо, но этот поворот перекрыт лентами из-за ремонтных работ. По это причине, мужчина резко повернул влево, чтобы перестроиться в другой ряд. Но, по неизвестной причине, он снова повернул вправо.





В этот момент справа от Pajero ехал Galant. Произошло столкновение, в ходе которого Galant перевернулся.





У водителя Pajero своя версия произошедшего. Увидев перекрытую дорогу, он перестроился на другую полосу, чтобы потом развернуться. Водитель Pajero сам не понял, как Galant оказался справа от него.





В деталях ДТП предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.





Пассажирка из Galant получила травмы, ее забрали в больницу, но позже она вернулась на место аварии.



