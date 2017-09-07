Алматинец показал машину патриота

Chevrolet был голубого цвета и полностью обклеен национальными узорами и элементами флага.

Житель Алматы сделал необычную находку и продемонстрировал ее пользователям Казнета, передает Zakon.kz





Ерлан Байкуатов в одном из дворов города нашел самую "патриотичную" машину, а видео залил на YouTube. Автомобиль стоял на пересечении улиц Досмухаметова и Казыбек би.





Chevrolet был голубого цвета и полностью обклеен национальными узорами и элементами флага. Также, на машине наклеены эмблема и надпись "Найман", подсказывающая принадлежность хозяина авто к роду среднего жуза казахов.







