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Алматинец показал машину патриота

7 сентября 2017, 07:30

Chevrolet был голубого цвета и полностью обклеен национальными узорами и элементами флага.

Житель Алматы сделал необычную находку и продемонстрировал ее пользователям Казнета, передает Zakon.kz.

Ерлан Байкуатов в одном из дворов города нашел самую "патриотичную" машину, а видео залил на YouTube. Автомобиль стоял на пересечении улиц Досмухаметова и Казыбек би.

Chevrolet был голубого цвета и полностью обклеен национальными узорами и элементами флага. Также, на машине наклеены эмблема и надпись "Найман", подсказывающая принадлежность хозяина авто к роду среднего жуза казахов.


Фото: скриншот


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