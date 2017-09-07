Jordan и Nike представили коллекцию одежды с казахским орнаментом в честь Геннадия Головкина

Американский бренд спортивной одежды Jordan представил коллекцию одежды в честь казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), передает Vesti.kz





На официальном сайте Nike доступны к продаже или предзаказу два вида кепок, четыре футболки и одна толстовка из коллекции Головкина. В основе дизайна - казахский орнамент, коронная фраза боксера Big Drama Show и его инициалы GGG. Стоимость одежды от 32 до 65 долларов (по курсу сегодняшнего дня - от 11 до 22 тысяч тенге).





Эксклюзивный рекламный контракт с Jordan Головкин подписал в апреле 2016 года. Он стал третьим боксером, который представляет этот бренд - первопроходцами были американцы Андре Уорд (31-0, 15 КО) и Рой Джонс-младший (65-9, 47 KO).





Jordan - совместная марка Nike и легендарного баскетболиста Майкла Джордана. Компания специально для Головкина изготовила боксерки в казахском стиле, сам GGG в декабре 2016 года принял участие в презентации магазина в Париже, а в июне Jordan пригласил казахстанца в гости и вручил ему экипировку для боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-1, 34 КО).





На прошлой неделе Головкин дал большое интервью, в котором рассказал и о встрече с Джорданом.





"Как-то раз мы ужинали с Майклом в Нью-Йорке. Моя семья и друзья были со мной. Думаю, Майклу понравилось то, что он увидел другую сторону меня - семейного человека. Для меня же было невероятным встретиться с Майклом Джорданом, а представлять его бренд - это очень высокая честь", - сказал Головкин.





Отметим, что 35-летний Головкин - первый казахстанский спортсмен, в честь которого выпускали одежду мировые спортивные бренды.





Фото: zimbio.com



