В Караганде женщина скончалась во время занятий в тренажерном зале
7 сентября 2017, 08:43
Причины смерти устанавливаются.
В Караганде 5 сентября в одном из спортивных центров города скончалась женщина 1973 года рождения, передает ekaraganda.kz.
Как сообщили очевидцы происшествия, посетительнице стало плохо прямо во время занятий в тренажерном зале. Карагандинка потеряла сознание, местный врач и инструкторы ничего не смогли сделать. Женщина скончалась.
«В 19:54 на станцию скорой помощи поступил вызов, в 20:00 карета скорой помощи прибыла в спорткомплекс «World Class». Прибытие было зафиксировано. До приезда кареты скорой медицинской помощи наступила биологическая смерть женщины европейской национальности 1973 года рождения», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
Причины смерти устанавливаются.
Фото: фитнес-клубов "Лидер"
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