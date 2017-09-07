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В Караганде женщина скончалась во время занятий в тренажерном зале

7 сентября 2017, 08:43

Причины смерти устанавливаются.

В Караганде 5 сентября в одном из спортивных центров города скончалась женщина 1973 года рождения, передает ekaraganda.kz.

Как сообщили очевидцы происшествия, посетительнице стало плохо прямо во время занятий в тренажерном зале. Карагандинка потеряла сознание, местный врач и инструкторы ничего не смогли сделать. Женщина скончалась.

«В 19:54 на станцию скорой помощи поступил вызов, в 20:00 карета скорой помощи прибыла в спорткомплекс «World Class». Прибытие было зафиксировано. До приезда кареты скорой медицинской помощи наступила биологическая смерть женщины европейской национальности 1973 года рождения», — сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

Причины смерти устанавливаются.

Фото: фитнес-клубов "Лидер"

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