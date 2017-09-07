Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

6 человек погибли в результате урагана «Ирма»

7 сентября 2017, 08:55

95% острова Сен-Мартен разрушено.

Не менее шести человек стали жертвами урагана "Ирма" на французской (северной) части острова Сен-Мартен в Карибском море. Разрушены почти все строения, сообщает ТАСС.

"Это огромная катастрофа, 95% острова разрушено. Я в шоке и полной растерянности от произошедшего", - заявил агентству глава местного совета. Ранее приводились данные о двух жертвах и двух тяжело раненых из-за "Ирмы" на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми французских Антильских островов, однако не уточнялось, где именно погибли люди.

Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) - Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тыс. человек, в голландской - 40 тыс.

О жертвах и разрушениях в южной части острова пока не сообщается. Министр внутренних дел Нидерландов Роналд Пластерк рассказал, что этот район "отрезан от мира": нет электричества, связи, закрыты морской порт и аэровокзал. Министр добавил, что какие-либо данные о разрушениях появятся в четверг утром.

Фото: NOAA via AP


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...