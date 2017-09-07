6 человек погибли в результате урагана «Ирма»

"Это огромная катастрофа, 95% острова разрушено. Я в шоке и полной растерянности от произошедшего", - заявил агентству глава местного совета. Ранее приводились данные о двух жертвах и двух тяжело раненых из-за "Ирмы" на островах Сен-Мартен и Сен-Бартелеми французских Антильских островов, однако не уточнялось, где именно погибли люди.





Северная часть острова Сен-Мартен принадлежит Франции, южная (под названием Синт-Мартин) - Нидерландам. Во французской части острова проживают около 37 тыс. человек, в голландской - 40 тыс.





О жертвах и разрушениях в южной части острова пока не сообщается. Министр внутренних дел Нидерландов Роналд Пластерк рассказал, что этот район "отрезан от мира": нет электричества, связи, закрыты морской порт и аэровокзал. Министр добавил, что какие-либо данные о разрушениях появятся в четверг утром.



