В Алматы без вести пропал учитель начальных классов
7 сентября 2017, 09:08
Денис Сорокин вышел из школы и перестал выходить на связь.
В Алматы пропал 23-летний Сорокин Денис, передает Zakon.kz.
"Без вести пропал Сорокин Денис Анатольевич 08.07.1994 г.р. Преподаватель начальных классов в школе 116. Был одет: синий костюм, белая рубашка, черные туфли. Носил очки немного затемненные. Владеет в совершенстве казахским языком", - написал на своей странице в Facebook создатель Инициативной группа поиска Совета Общественной Безопасности Ислам Угушев.
Сообщается, что 5 сентября в 11:30 час. он вышел из школы 116 по ул. Алтынсарина. Последний раз Дениса видели, когда он шел по улице в южном направлении. Затем он перестал отвечать на телефон и не выходит на связь.
"Убедительная просьба ко всем жителям г. Алматы, оказать максимальное содействие в поисках и проявить неравнодушие к данной беде. +7 707 748 71 81 - брат Тихненко Роман. +7 707 252 61 00 - Инициативная группа поиска С.О.Б.", - добавил Угушев.
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