В Алматы без вести пропал учитель начальных классов

В Алматы пропал 23-летний Сорокин Денис , передает , передает Zakon.kz





"Без вести пропал Сорокин Денис Анатольевич 08.07.1994 г.р. Преподаватель начальных классов в школе 116. Был одет: синий костюм, белая рубашка, черные туфли. Носил очки немного затемненные. Владеет в совершенстве казахским языком", - написал на своей странице в Facebook создатель Инициативной группа поиска Совета Общественной Безопасности Ислам Угушев.





Сообщается, что 5 сентября в 11:30 час. он вышел из школы 116 по ул. Алтынсарина. Последний раз Дениса видели, когда он шел по улице в южном направлении. Затем он перестал отвечать на телефон и не выходит на связь.





"Убедительная просьба ко всем жителям г. Алматы, оказать максимальное содействие в поисках и проявить неравнодушие к данной беде. +7 707 748 71 81 - брат Тихненко Роман. +7 707 252 61 00 - Инициативная группа поиска С.О.Б.", - добавил Угушев.



