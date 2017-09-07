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С 2018 года в Кыргызстане намерены штрафовать за езду на праворульных авто

7 сентября 2017, 09:11

Законопроект разработан для ужесточения ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В Кыргызстане штрафы за использование праворульных машин в коммерческих целях (для перевозки пассажиров, багажа и грузов), отложенные до 2020 года, предлагают ввести уже с 1 января 2018-го. Поправки в Закон «Об автомобильном транспорте» и Кодекс об административной ответственности вынесли на общественное обсуждение, сообщает 24.kg.

Законопроект разработан для ужесточения ответственности за нарушения правил дорожного движения.

К примеру, повышается штраф за нарушение водителями и пассажирами правил пользования ремнем безопасности или мотошлемом - с трех расчетных показателей до пяти - с 300 до 500 сомов (1500-2000 тенге).

Штраф за тонировку повышается с 20 до 30 расчетных показателей - с 2000 до 3000 сомов (10-15 тысяч тенге).

В разы повышают штрафы за превышение скорости. В зависимости от величины ее превышения штраф предлагается установить в размере от 700 до 8000 сомов (3,5-40 тысяч тенге). Ужесточается наказание и за проезд на запрещающий сигнал светофора, а также игнорирование стоп-линии.

За нарушение водителями правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов штраф повышают с 10 до 20 расчетных показателей - с 1000 до 2000 сомов (5-10 тысяч тенге).

Использование праворульных автомобилей в коммерческих целях влечет наложение штрафа в 20 расчетных показателей - 2000 сомов (10 тысяч тенге). Если правонарушение совершено повторно в течение года, налагается штраф в размере 30 расчетных показателей - 3 тысячи сомов (15 тысяч тенге) или лишают права управления транспортом на шесть месяцев.

Ранее вице-премьер Темир Джумакадыров заявлял, что правительство резко ужесточит наказание за нарушение правил дорожного движения.

Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков.

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