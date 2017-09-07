Тело пропавшей Арип Назерке нашли на кладбище

Тело пропавшей 10 июля 18-летней Назерке Арип нашла пожилая женщина на Кенсайском кладбище в Алматы, передает корреспондент передает корреспондент Today.kz





Мама девушки рассказала, что 4 сентября ей позвонили полицейские и сообщили, что на кладбище обнаружено тело молодой девушки, подходящей под описание ее дочери.





По словам Сауле Арип, бабушка ходила на Курбан айт на кладбище, по пути домой на могилках увидела лежащую мертвую девушку. Родные отметили, что при опознании нашли совпадения, но не 100%, одежда похожа, обуви не было. Сейчас они ожидают результаты экспертизы, которые должны быть готовы 12 сентября.



