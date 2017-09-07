Тело пропавшей Арип Назерке нашли на кладбище
7 сентября 2017, 09:14
Насильственных признаков на теле не было обнаружено.
Тело пропавшей 10 июля 18-летней Назерке Арип нашла пожилая женщина на Кенсайском кладбище в Алматы, передает корреспондент Today.kz.
Мама девушки рассказала, что 4 сентября ей позвонили полицейские и сообщили, что на кладбище обнаружено тело молодой девушки, подходящей под описание ее дочери.
По словам Сауле Арип, бабушка ходила на Курбан айт на кладбище, по пути домой на могилках увидела лежащую мертвую девушку. Родные отметили, что при опознании нашли совпадения, но не 100%, одежда похожа, обуви не было. Сейчас они ожидают результаты экспертизы, которые должны быть готовы 12 сентября.
Напомним, что Назерке пропала 10 июля в Алматинской области. Девушка вышла из дома в поселке Туздыбастау Талгарского района и не вернулась. Несмотря на то, что пропала она в области, поисками занималась полиция Алматы, так как ее родные были уверены, что девушка направилась в город. Два месяца велись поиски девушки. Ее мама записала видео-обращение, в котором просила дочь вернуться домой, а если ее кто-то удерживает насильно, просила вернуть без уголовного преследования. 6 сентября стало известно, что девушку нашли мертвой.
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