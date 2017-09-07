Сбитая в Астане школьница перенесла тяжелую операцию и до сих пор находится в коме
7 сентября 2017, 09:15
За жизнь Фариды Муса бьются местные врачи.
ДТП произошло 4 сентября, около 13.30 часов. Прямо на пешеходном переходе 21-летний водитель сбил трёх школьниц. Состояние одной из пострадавших врачи оценивают, как крайне тяжелое - девочка впала в кому, передает ТК "Алматы".
Гульжан Сулейменова, еле сдерживая слезы, показывает фотографии, которые были сняты за день до жуткой аварии. Здесь ее дочь Фарида вместе с подругами провожает лето, отмечает начало нового учебного года. Все веселые и здоровые. Ничего не предвещало беды, говорит женщина. Гульжан дежурит у реанимационного отделения детской больницы. Одна надежда на столичных врачей.
«Моей девочке сделали операцию. Но врачи говорят: крепитесь, будьте готовы ко всему. Я была на работе, когда мне сообщили об этой аварии. Приехала на место, а там моя дочь лежит, у нее были открыты глаза. Я перепугалась. Оказывается, она впала в кому», - сказала жительница города Гульжан Сулейменова.
А в школе, где учится Фарида Муса до сих пор не могут отойти от шока. Здесь рассказывают: скорая и полиция прибыли вовремя. Авария произошла недалеко от гимназии. По версии директора учебного заведения, водитель отвлекся на телефон и слушал в наушниках музыку.
«Мама пострадавшей девочки работает у нас учителем физики. Вчера во время ДТП была на работе. Мы были рядом с ней. Сейчас всем коллективом собираем деньги. Мы не оставим эту семью в беде», - сообщила директор школы-гимназии №51 Кунимхан Дуйсенова.
Состояние девочки врачи оценивают, как крайне тяжелое. Школьница перенесла сложную операцию и сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Врачи поставили диагноз: политравма, ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный вдавленный перелом лобной кости. Закрытый перелом костей таза. Девочка перенесла операцию. Состояние тяжелое», - рассказал завотделением детской городской больницы №2 Баймахан Садуов.
Полицейские завели уголовное дело. Если вину лихача докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас 21-летний водитель находится в изоляторе временного содержания.
Анвар Шалекенов, Нурлан Отеген
Фото с сайта privivkainfo.ru
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