Сбитая в Астане школьница перенесла тяжелую операцию и до сих пор находится в коме

ДТП произошло 4 сентября, около 13.30 часов. Прямо на пешеходном переходе 21-летний водитель сбил трёх школьниц . Состояние одной из пострадавших врачи оценивают, как крайне тяжелое - девочка впала в кому, передает ТК "Алматы"





Гульжан Сулейменова, еле сдерживая слезы, показывает фотографии, которые были сняты за день до жуткой аварии. Здесь ее дочь Фарида вместе с подругами провожает лето, отмечает начало нового учебного года. Все веселые и здоровые. Ничего не предвещало беды, говорит женщина. Гульжан дежурит у реанимационного отделения детской больницы. Одна надежда на столичных врачей.





«Моей девочке сделали операцию. Но врачи говорят: крепитесь, будьте готовы ко всему. Я была на работе, когда мне сообщили об этой аварии. Приехала на место, а там моя дочь лежит, у нее были открыты глаза. Я перепугалась. Оказывается, она впала в кому», - сказала жительница города Гульжан Сулейменова.





А в школе, где учится Фарида Муса до сих пор не могут отойти от шока. Здесь рассказывают: скорая и полиция прибыли вовремя. Авария произошла недалеко от гимназии. По версии директора учебного заведения, водитель отвлекся на телефон и слушал в наушниках музыку.





«Мама пострадавшей девочки работает у нас учителем физики. Вчера во время ДТП была на работе. Мы были рядом с ней. Сейчас всем коллективом собираем деньги. Мы не оставим эту семью в беде», - сообщила директор школы-гимназии №51 Кунимхан Дуйсенова.





Состояние девочки врачи оценивают, как крайне тяжелое. Школьница перенесла сложную операцию и сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.





«Врачи поставили диагноз: политравма, ушиб головного мозга тяжелой степени, линейный вдавленный перелом лобной кости. Закрытый перелом костей таза. Девочка перенесла операцию. Состояние тяжелое», - рассказал завотделением детской городской больницы №2 Баймахан Садуов.





Полицейские завели уголовное дело. Если вину лихача докажут, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас 21-летний водитель находится в изоляторе временного содержания.









Анвар Шалекенов, Нурлан Отеген