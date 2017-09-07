Актюбинская общественность полностью поддерживает программу Президента «Рухани жаңғыру»

В Актюбинской области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева состоялось заседание актива области по вопросу исполнения поручений Главы государства Нурсултана Назарбаева, данных 4 сентября на совместном заседании палат Парламента.





В мероприятии приняли участие руководители государственных органов, представители неправительственных организаций, профсоюзов, образования, здравоохранения, ветераны, научно-педагогическая и творческая интеллигенция и др.





Особо участники заседания остановились на обсуждении хода реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру».





Обращаясь к собравшимся, Бердыбек Сапарбаев отметил, что задуманная Президентом идея по модернизации сознания граждан с сохранением всего лучшего в поведенческом и культурном аспекте требует реализации масштабных проектов и реформ во всех сферах жизнедеятельности общества, а значит взаимодействия власти и всех институтов гражданского общества.





- Для выполнения поручений Главы государства гражданское общество и власть должны работать вместе. Ветераны, авторитетные общественники, которых знает и уважает народ, могут проводить эффективную агитационно-пропагандистскую работу, люди им доверяют. Тогда будет результат. Совместными усилиями мы сможем обеспечить эффективное воплощение в жизнь пяти основных приоритетов Третьей модернизации, обозначенных Президентом, - подчеркнул аким области.





В свою очередь, представители институтов гражданского общества – участники совещания заверили, что актюбинская общественность полностью поддерживает программу Главы государства по модернизации общественного сознания и приложит все усилия для исполнения всех поручений Президента.





- Это вопрос рассматривается своевременно. Конечно, мы поддерживаем программу, ведь она направлена на построение общества будущего, на благополучие и достаток народа. Мы заслушали сегодня доклады, и убедились, что со стороны органов власти в области проводится большая и сложная работа по исполнению поручений Президента. Со своей стороны, мы всегда будем оказывать посильное содействие, - подтвердила председатель общественного объединения Совета ветеранов прокуратуры области Мария Таджибаева.









Пресс-служба акима Актюбинской области