Рабочий визит первого заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина в Мангистаускую область

5-6 сентября Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область проинспектировал ход реализации государственной программы «Нұрлы жол» и программы индустриально - инновационного развития. Об этом сообщает пресс-служба премьера.

В рамках поездки в регион, А.Мамин посетил паромный комплекс в порту Курык и провел совещание по вопросам строительства второго пускового комплекса. В работе совещания принял участие аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

В настоящее время ведется работа на 114 объектах порта. Возводятся объекты автомобильной составляющей паромного комплекса, завершаются дноуглубительные работы морской акватории под пирс. Выполняются работы по возведению западного и восточного оградительных молов.

Руководители проекта сообщили о мерах по обеспечению стабильной работы порта, ввода в эксплуатацию пирса, завершении монтажа подъемно-переходного моста автомобильного паромного комплекса. Строительство дополнительного причала для крупногабаритных грузов позволит увеличить мощность порта Курык до 7 млн. тонн. По состоянию на сегодняшний день в порту произведено более 166 судозаходов, перевалено свыше 756 тыс. тонн грузов. До конца текущего года ожидается перевалка 1 млн. 300 тысяч тонн грузов, в следующем - до 3 млн. тонн грузов и порядка 15 тысяч автомобилей.

Всего в ходе строительства второго пускового комплекса паромного порта Курык занято порядка тысячи человек.

Первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин подчеркнул, что в Мангистауской области реализуется ряд проектов программы «Нұрлы жол», имеющих стратегическое значение не только для региона, но и страны в целом. В их числе, строительство паромного комплекса в порту Курык, автодороги Бейнеу-Акжигит и Шетпе-Актау.

А.Мамин отметил важность строительства паромного комплекса Курык в части увеличения транзитного и экспортного потенциала страны и повышения конкурентоспособности.

«Железнодорожная составляющая паромного комплекса Курык завершена в декабре 2016 года. Ставится задача в конце текущего года сдать автомобильный переход», - подчеркнул Первый заместитель Премьер-Министра РК.

Отметив, что «ввод в эксплуатацию второй очереди порта Курык позволит круглогодично осуществлять транзит грузов по Транскаспийскому коридору», А.Мамин подчеркнул необходимость «завершения всех работ до конца текущего года».

«Мангистауская область имеет значительный транспортно-логистический потенциал», - сказал А. Мамин и отметил «важность региона для развития экономики страны».

«Глава государства уделяет большое внимание развитию Мангыстауского региона. По поручению Президента в регионе открываются новые промышленные производства, реализуются проекты в транспортной и туристической отрасли, создаются новые рабочие места. Все это обеспечивает устойчивое развитие экономики региона», - сказал А. Мамин.

Также Первый заместитель Премьер-министра РК ознакомился с ходом реконструкции автомобильной дороги «Бейнеу-Акжигит-Тажен».

Реконструкция автотрассы началась в июле текущего года. Магистраль второй категории имеет протяженность 85 км, начинается в поселке Бейнеу и проходит до границы с Узбекистаном.

По итогам инспекции автодороги, строящегося по программе «Нұрлы жол», А. Мамин провел выездное совещание, в ходе которого были заслушаны отчеты руководителей подрядных организаций.

В настоящее время полным ходом идут работы по реконструкции автодороги. На участках привлечено более 300 человек персонала и задействовано порядка 150 единиц техники.

Первый заместитель Премьер-министра РК отметил значимость автомобильной дороги «Бейнеу-Акжигит-Тажен», как важного инфраструктурного объекта.

«Это важный проект регионального значения. Он будет способствовать формированию транзитного автомобильного потока из стран Центральной Азии через морские порты Актау и Курык в направлении стран Кавказа, Турции и Европы», - сказал А. Мамин и поставил задачу «качественного строительства автодороги и сдачи ее в намеченные сроки».

В ходе пребывания в регионе А. Мамин также ознакомился с работой проектов, реализуемых в рамках ГПИИР. В частности, это заводы по производству стеклопластиковых труб, железобетонных изделий и предприятие по выпуску электрощитового оборудования и ремонту силовых трансформаторов.

Продукция данных заводов имеет высокий экспортный потенциал.