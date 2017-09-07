После критики Рыжего из "Иванушек" в актюбинском отеле "лежачий" фен убрали
7 сентября 2017, 09:32
Управляющая отелем была рада замечаниям такого певца и адекватно отнеслась к критике, назвав некоторые неудобства человеческим фактором.
Выяснилось, что рыжего «Иванушку» поселили в отеле «Рояль». Принадлежит он семье депутата облмаслихата Аскара Садыкова, пишет "Диапазон".
Солист "Иванушек International" Андрей Григорьев-Апполонов удивился дизайну номера гостиницы в Актобе. Видеозапись певец опубликовал на своей странице в Instagram.
Управляет гостиницей супруга депутата Калауша Садыкова, она же заместитель главы ассоциации рестораторов и работников гостиничного бизнеса Актобе.
6 сентября в том самом номере побывал и журналист «Диапазона». Телевизор работал, в холодильнике была вода, «лежачий» фен убрали, но телефон по-прежнему не работал.
– Мы купили новую мебель, телевизоры, сделали перестановку. Поэтому чисто случайно этот злосчастный фен, который должен быть около зеркала, остался у дивана, переставить его забыли. Конечно, это накладка, человеческий фактор. По поводу розетки. Там был переходник на холодильник, но их часто воруют. А в этот день холодильник просто не подсоединили. Телевизор работал, его нужно было переключить в режим спутникового ТВ. Телефоны мы закупили, но бюджет мини-станции не был еще оплачен, поэтому они не подключены. Мы даем клиентам мобильные телефоны. Наш отель недавно начал работать, около года. Я рада замечаниям такого певца с большим гастрольным опытом. Я адекватно отношусь к критике, она нас подстегивает.
Фото Диапазон
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