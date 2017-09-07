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В США девушка освободилась от наручников и угнала полицейское авто

7 сентября 2017, 09:42

Полицейские вели преследование в течение 23-х минут.

Полицейские техасского города Лафкин опубликовали видео, на котором подозреваемая украла их внедорожник после того, как её арестовали и заковали в наручники, пишет Life.

На поимку 33-летней Тоши Спонслер у полицейских ушло 23 минуты ожесточённой погони. Изначально её задержали по подозрению в воровстве из магазинов. На руки ей надели наручники и оставили на заднем сиденье патрульной машины, чтобы отвезти женщину в участок. На записи видно, что она снимает их с себя, а затем пробирается на водительское место и угоняет автомобиль.


По словам полицейских, они видели, как Спонслер взяла ружьё, которое офицеры оставили в автомобиле. Во время погони она разогналась до 160 км/ч и едва не попала в ловушку, которую ей устроили полицейские на одном из участков дороги.

В конце концов её удалось поймать с помощью манёвра PIT (Pursuit Intervention Technique — техника вмешательского преследования): полицейская машина врезается в заднюю боковую части преследуемой машины, из-за чего водитель теряет управление. Сейчас в отношении девушки ведётся расследование.

Фото: кадр из видео.

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