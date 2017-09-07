Интернет-магазин: быстрый старт для новичков
7 сентября 2017, 10:35
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал. Когда: 15 сентября, с 13:30 до 18:00
15 сентября 2017 г. на семинаре «Интернет-магазин: быстрый старт для новичков» перед вами выступят профессионалы в области веб-разработки и интернет-маркетинга.
Сармантай Касенов и Владимир Денисов расскажут о трендах и технологиях в сфере создания интернет-магазинов, а также раскроют секрет быстрой интеграции с 1С и другими программами.
Дана Жанадил расскажет о том, какие юридические вопросы вас могут коснуться при открытии и сопровождении магазина, а Андрей Ященко поделится опытом в создании видеоконтента для привлечения новых клиентов.
Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал
Когда: 15 сентября, с 13:30 до 18:00
Семинар бесплатный, но регистрация обязательна.
На семинар приглашаются:
- начинающие предприниматели
- владельцы малого и среднего бизнеса
- руководители крупных предприятий
- директора отделов маркетинга и продаж
Темы семинара:
1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»
Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции
Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина
2. Бизнес интернет-магазинов: показатели, инструменты, стандарты, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»
3 ключевые задачи интернет-магазина
Инструменты работы с базой клиентов?
Что влияет на конверсию?
Инструменты увеличения конверсии?
Как увеличить средний чек?
На что обратить внимание в дизайне интернет-магазина?
Три золотых правила разработки интернет-магазина
3. Интернет, право и налогообложение, Дана Жанадил, Ведущий юрист компании "Видео Интернешнл Казахстан"
Правовые аспекты интернет бизнеса
Юридические документы, необходимые для деятельности интернет-магазина
Риски интернет - магазина в отношениях с пользователями
4. Видео контент как инструмент привлечения внимания и продвижения товара, Андрей Ященко, основатель коммуникационного агентства «Media Genius»
Правила создания качественного видеоконтента
Видео как элемент стратегии продвижения
Стратегия и секреты продвижения видеоконтента
Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации.
Программа семинара
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 328 24 24 и электронной почте: yk@1c-bitrix.kz
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