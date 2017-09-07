Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал. Когда: 15 сентября, с 13:30 до 18:00

15 сентября 2017 г. на семинаре «Интернет-магазин: быстрый старт для новичков» перед вами выступят профессионалы в области веб-разработки и интернет-маркетинга.





Сармантай Касенов и Владимир Денисов расскажут о трендах и технологиях в сфере создания интернет-магазинов, а также раскроют секрет быстрой интеграции с 1С и другими программами.





Дана Жанадил расскажет о том, какие юридические вопросы вас могут коснуться при открытии и сопровождении магазина, а Андрей Ященко поделится опытом в создании видеоконтента для привлечения новых клиентов.





Где: г. Алматы, Кунаева 77, БЦ "Park View", 3 этаж, конференц-зал

Когда: 15 сентября, с 13:30 до 18:00





Семинар бесплатный, но регистрация обязательна.





На семинар приглашаются:

- начинающие предприниматели

- владельцы малого и среднего бизнеса

- руководители крупных предприятий

- директора отделов маркетинга и продаж





Темы семинара:





1. Тренды электронной коммерции. «1С-Битрикс: Управление сайтом»: платформа для сайта и интернет-магазина, Сармантай Касенов, директор ТОО «1С-Битрикс Казахстан»

 Технологии, тренды и инструменты электронной коммерции

 Ответственный шаг: выбор платформы для интернет- магазина





2. Бизнес интернет-магазинов: показатели, инструменты, стандарты, Владимир Денисов, руководитель компании «iLab»

 3 ключевые задачи интернет-магазина

 Инструменты работы с базой клиентов?

 Что влияет на конверсию?

 Инструменты увеличения конверсии?

 Как увеличить средний чек?

 На что обратить внимание в дизайне интернет-магазина?

 Три золотых правила разработки интернет-магазина





3. Интернет, право и налогообложение, Дана Жанадил, Ведущий юрист компании "Видео Интернешнл Казахстан"

 Правовые аспекты интернет бизнеса

 Юридические документы, необходимые для деятельности интернет-магазина

 Риски интернет - магазина в отношениях с пользователями





4. Видео контент как инструмент привлечения внимания и продвижения товара, Андрей Ященко, основатель коммуникационного агентства «Media Genius»

 Правила создания качественного видеоконтента

 Видео как элемент стратегии продвижения

 Стратегия и секреты продвижения видеоконтента





Участие в семинаре бесплатное, но возможно только при регистрации





Программа семинара

Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «1С-Битрикс Казахстан» по телефону +7 727 328 24 24 и электронной почте: yk@1c-bitrix.kz







