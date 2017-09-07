Назарбаев вручил президенту Джибути престижную премию

Нурсултан Назарбаев вручил сегодня в Астане глобальную премию по исламским финансам (GIFA) президенту республики Джибути Исмаилу Омару Гелле «глобальный лидер в области исламских финансов», передает корреспондент Zakon.kz.

«Для меня большая честь торжественно вручать глобальную премию по исламским финансам. Поздравляю всех с этой церемонией. В 2014 году в Дубае в номинации «глобальный лидер в области исламских финансов» премия была вручена мне. Для меня большая честь теперь вручить эту награду Президенту Джибути Исмаилу Омару Гелле. Эта награда дается за большие достижения в развитии исламского финансирования. Исламское финансирование превратилось в быстрорастущую индустрию в мире. Его годовой оборот превысил 2 трлн долларов и за последние 10 лет превысил в 3 раза. Планируется, что к 2020 году этот показатель достигнет 3 трлн долларов», - сказал во время своей речи глава Казахстана.

Он отметил, что сегодня услуги исламских финансовых институтов не ограничиваются исламским государствами. Их работа распространяется в Великобритании, Японии, США, Франции, Австралии, Индии. 100 лучших банков мира открыли в своих структурах открыли элементы исламского финансирования.

«Казахстан же является лидером по внедрению исламского финансирования в регионе СНГ и Центральной Азии с 2009 года. Согласно последнему отчету Рейтерса, Казахстан занял пятое место по благоприятным условиям для исламских инвестиции. Этот рейтинг проводится среди членов Организации исламского сотрудничества. В настоящее время в Казахстане в сфере банковского страхования, лизинга работает ряд исламских финансовых институтов», - добавил он.

Назарбаев напомнил, что по его инициативе в Казахстане был создан первый исламский банк Al Hilal. В 2012 году Банк развития Казахстана впервые выпустил исламские облигации СУКУК. А в настоящее время успешно реализованы облигации на сумму 240 млн малазийских ринггитов.

«В 2018 году планируется выпустить до 3 млн долларов государственных исламских независимых ценных бумаг СУКУК, - сказал президент. - Казахстан тесно работает с Исламским банком развития. Он является нашим главным и стратегическим партнером в развитии исламского финансирования и банкинга. Сегодня из числа банковских займов в Казахстане реализованы 23 проектов на сумму 500 млн долларов, планируется реализовать 12 новых проектов на сумму 900 млн долларов».

Глава государства отметил, что проведение премии важно для Казахстана, потому как является объединением участников глобального финансового рынка и эффективным инструментом международного сотрудничества.

«Сегодняшняя церемония вручения премии выявит лидеров разных направлений исламского финансирования. Это окажет вклад в дальнейшее развитие финансовых услуг. Учредителю глобальной премии я выражаю благодарность за решение о проведении церемонии в нашей стране», - заключил президент Назарбаев.

Татьяна Ковалева