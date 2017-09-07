На экстренном заседании СБ ООН Казахстан выступил с осуждением ядерных испытаний КНДР
7 сентября 2017, 09:58
Делегация РК настоятельно призвала северокорейский режим отказаться от ядерных амбиций и вернуться за стол переговоров.
4 сентября на экстренном заседании Совета Безопасности ООН Казахстан выступил с осуждением ядерных испытаний Корейской Народной Демократической Республикой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
"Абсолютно неприемлемым является тот факт, что международное сообщество стало свидетелем шестого ядерного испытания в XXI веке. Такие действия серьезно подрывают коллективные усилия международного сообщества по созданию мира, свободного от ядерного оружия", – заявил Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании СБ ООН.
Делегация Казахстана настоятельно призвала северокорейский режим отказаться от ядерных амбиций и вернуться за стол переговоров. Ядерное оружие не является истинным гарантом национальной безопасности, отмечено в заявлении.
Казахстан выступает за поиск всеобъемлющего и коллективного решения проблемы путем новых решительных политико-дипломатических действий, в том числе не исключая их сочетание с продуманными и действенными санкциями. Военный подход, по мнению Казахстана, никогда не приводил к устойчивому и долговременному решению проблем. Поспред также напомнил, что КНДР в числе других государств-членов ООН, проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку Международного дня действий против ядерных испытаний.
"В свете сегодняшней напряженности мы должны неустанно продолжать поиск взаимоприемлемых решений в целях достижения конкретных соглашений как двусторонних, так и многосторонних, которые привели бы к замораживанию ядерной программы КНДР и инициированию поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова", – говорится в заявлении.
Фото: nsn.fm
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876666-7bab345307293db61d649f8f09749bb0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...