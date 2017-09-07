На экстренном заседании СБ ООН Казахстан выступил с осуждением ядерных испытаний КНДР

Делегация РК настоятельно призвала северокорейский режим отказаться от ядерных амбиций и вернуться за стол переговоров.

4 сентября на экстренном заседании Совета Безопасности ООН Казахстан выступил с осуждением ядерных испытаний Корейской Народной Демократической Республикой , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.





"Абсолютно неприемлемым является тот факт, что международное сообщество стало свидетелем шестого ядерного испытания в XXI веке. Такие действия серьезно подрывают коллективные усилия международного сообщества по созданию мира, свободного от ядерного оружия", – заявил Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров на заседании СБ ООН.





Делегация Казахстана настоятельно призвала северокорейский режим отказаться от ядерных амбиций и вернуться за стол переговоров. Ядерное оружие не является истинным гарантом национальной безопасности, отмечено в заявлении.





Казахстан выступает за поиск всеобъемлющего и коллективного решения проблемы путем новых решительных политико-дипломатических действий, в том числе не исключая их сочетание с продуманными и действенными санкциями. Военный подход, по мнению Казахстана, никогда не приводил к устойчивому и долговременному решению проблем. Поспред также напомнил, что КНДР в числе других государств-членов ООН, проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи в поддержку Международного дня действий против ядерных испытаний.





"В свете сегодняшней напряженности мы должны неустанно продолжать поиск взаимоприемлемых решений в целях достижения конкретных соглашений как двусторонних, так и многосторонних, которые привели бы к замораживанию ядерной программы КНДР и инициированию поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова", – говорится в заявлении.



