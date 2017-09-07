В Костанайской области по непонятным причинам у себя дома умерла беременная женщина

Пока не будут выяснены все обстоятельства смерти, данный случай не относят к материнской смертности.

Сейчас причины этого случая выясняет специальная комиссия, передаёт корреспондент передаёт корреспондент alau.kz





«Ввиду отсутствия результатов судебно-медицинской экспертизы и неоконченного служебного расследования данный случай на сегодняшний день к материнской смертности не отнесен. Никто в семье не знал, что она беременная. Она скрывала это!, — пояснил Еркен Дутбаев.





Что касается младенческой смертности, то в области зарегистрировано 73 случая смерти детей в возрасте до 1 года, в прошлом году их было 64.





«По месту смерти и уровню регионализации помощи умерло на 3 уровне — больше 80 процентов — 59 детей. Кроме того 4 ребенка умерло на дому — 2 случая синдрома внезапной смерти — г.Костанай , Узункольский район, 1 случай механической асфиксии Мендыкаринский район, 1 случай пневмонии п. Качар», — продолжил он.





Большинство детей умерло в Костанайской областной детской больнице.





Это связано, пояснил Еркен Даутбаев с тем, что именно сюда везут детей со всеми тяжелыми случаями из районов области и по линии санавиации.





«Хочется отметить, что сегодняшний показатель младенческой смертности был сформирован в течении последних 2-х лет. Здоровье новорожденного ребенка напрямую зависит от здоровья женщины. Заболевания, проявляющиеся во время беременности, являются основной причиной показателя младенческой смертности», — заключил руководитель управления здравоохранения Костанайской области.



