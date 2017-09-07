3 млн тенге должен выплатить экс-надзиратель СИЗО изнасилованной Наталье Слекишиной

Помимо этого его обязали платить алименты.

Решением суда осужденный за изнасилование в СИЗО Руслан Хакимов должен будет выплатить Наталье Слекишиной 3 млн тенге , передает , передает Zakon.kz





Осужденный 30 сентября 2016 года на 9 лет бывший надзиратель колонии Руслан Хакимов должен выплатить Слекишиной 3 млн тенге. Именно такую сумму указала она в иске.





Как сообщила представитель Слекишиной Дина Тылевич, относительно небольшая сумма иска была выбрана Натальей Слекишиной с учетом того, что у Хакимова на иждивении мама. Он отбывает наказание в закрытом учреждении, и если сумма не будет выплачена, Хакимов не сможет перейти в колонию-поселение или выйти по условно-досрочному.





Помимо этого осужденного обязали выплачивать алименты на содержание дочери, которую родила от него Слекишина, в размере 25% от заработной платы, получаемой им в тюрьме.







