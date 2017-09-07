Матч отбора ЧМ-2018 переиграют спустя год из-за нечестного судьи

Встреча состоялась в ноябре 2016 года в Полокване (ЮАР) и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными ЮАР и Сенегала будет переигран из-за нечестного судейства. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).





Встреча состоялась в ноябре 2016 года в Полокване (ЮАР) и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Арбитр Джозеф Лэмпти, работавший на этом матче, был пожизненно дисквалифицирован по решению ФИФА в марте следующего года за влияние на результат игры.





Команды сыграют во второй раз в ноябре. Точная дата переигровки будет известна позднее.





Сенегал и ЮАР выступают в отборочной группе D вместе со сборными Буркина-Фасо и Кабо-Верде. После четырех туров сенегальцы занимают третью строчку, южноафриканцы — четвертую. Право на участие в финальной стадии чемпионата мира получают команды, занявшие первое и второе места.





Фото: Amr Dalsh/ Reuters



