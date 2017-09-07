«Он просто сделает мне ребенка»: астанчанка ищет женатого мужчину для зачатия малыша

Под прицелом будущей мамы исключительно женатые мужчины. По ее мнению, семьянины — ласковые, опытные в постели и «чистые».

32-летняя женщина поставила на карьеру, и на создание семьи у нее нет ни времени, ни желания,





Она независимая, обеспеченная женщина. В свои 32 года она занимает достаточно высокую должность в госаппарате и уверена, что «это не потолок». Успешная карьера, социальный статус и высокий достаток — это вообще то, к чему она сознательно шла.



Но, признается молодая женщина, тревоживший ранее лишь изредка червячок сомнения в последнее время стал чрезвычайно активным. Речь о нереализованной роли женщины и матери.

«Конечно, как все девушки, я мечтала о большой семье, детях и даже родственниках мужа. Я встречалась с мужчинами. Но до создания семьи ни с кем не дошло», — говорит астанчанка, согласившаяся рассказать свою историю только на правах анонимности.

«В то же время я понимаю, что время идет, и я не молодею. А ребенка заводить нужно», — рассуждает она.

В свое время сделав ставку на карьеру, женщина не готова отступиться от нее и сейчас. Поэтому строить отношения с потенциальными сужеными у собеседницы нет ни времени, ни желания. Вот молодая астанчанка и нашла решение проблемы с материнством в том, чтобы найти потенциального отца ребенка среди знакомых женатых мужчин.

«Недавно я предложила знакомому мужчине стать отцом моего ребенка. Ему – 35. Он женат, у него есть дети. Речь не идет об обязательствах перед моим будущим ребенком. Он просто сделает его и все. Воспитывать, кормить и далее дать будущее ребенку я смогу сама. Мне просто нужен отец», — заверила собеседница.

Причем под прицелом будущей мамы исключительно женатые мужчины. По ее мнению, семьянины — ласковые, опытные в постели и «чистые».

«Последнее – самое главное. У них нет беспорядочных половых связей. Такие мужчины - самый лучший вариант, чтобы завести «чистого» ребенка, без болезней и прочего», — рассуждает астанчанка.

«Конечно, ситуация необычная. Возможно, кто-то меня осудит. Но другого выхода я не вижу», — резюмирует молодая женщина.

Похоже, героиня этой истории не единственная в своей «необычной ситуации». Во всяком случае, Казнет то и дело пестрит объявлениями о поиске «отца ребенка». Их авторы, как правило, женщины 30-35 лет.

«Ищу здорового мужчину для суррогатного отцовства. Нужен мужчина - европеец, который поможет мне зачать ребенка, без каких-либо дальнейших претензий. Порядочного, здорового. Обязательное прохождение всех анализов (инфекции, ВИЧ, резус-фактор и т.д.). Возраст - до 35 лет. Гарантирую конфиденциальность», — например, говорится в одном из таких объявлений.

«Уважаемые мужчины, помогите, пожалуйста, безвозмездно зачать ребенка. Без каких-либо обязательств с вашей стороны. Требования: светлый, рост - не ниже 175 см, без патологий тела, внутренних и внешних, если есть дети, то это приветствуется. Наличие всех анализов (кровь на инфекции, половые инфекции, ВИЧ, спермограмма, группа крови и резус-фактор). (…) Город Атырау», — говорится в другом сообщении.

Возможно, эти объявления – чья-то шутка. Но, как говорится, в каждой шутке - лишь доля шутки, все остальное – правда.

Рабига Дюсенгулова