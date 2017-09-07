Внедрение эффективных правовых и

организационных мер - фактор противодействия проявлениям коррупции

Ильяс Уктайевич Рамазанов,

Заведующий Отделом Аппарата Высшего Судебного Совета РК

Коррупция в государственных органах является очень большой проблемой, так как это опаснейшее криминальное явление, которое подтачивает основы государственной власти и управления, дискредитирует и подрывает авторитет власти в глазах населения, затрагивает законные права и интересы граждан. В обстановке проникновения коррупции в различные сферы жизни опасность этого явления значительно возрастает. Посягая на деятельность судебного органа, такой вид правонарушения, как взяточничество, подрывает его авторитет, дискредитирует этот орган власти, ведет к нарушению принципа социальной справедливости.

В целях борьбы с коррупцией государство должно поощрять неподкупность, честность и ответственность должностных лиц, применяя стандарты поведения для добросовестного и надлежащего выполнения ими своих функций. Так, 4 февраля 2014 года распоряжением Председателя Верховного Суда Республики Казахстан утверждены «Стандарты поведения работников судов Республики Казахстан» и на VII съезде судей Республики Казахстан 21 ноября 2016 года принят «Кодекс судейской этики».

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан «Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015 - 2025 годы», разработан Комплексный план противодействия коррупции в судебной системе на 2015 - 2017 годы, который предусматривает мероприятия по противодействию коррупции, направленные на закрепление основ предупреждения коррупционных проявлений, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Необходимыми элементами эффективной судебной деятельности, прежде всего является внедрение правовых, организационных и иных механизмов противодействия коррупции.

В Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан в судебной системе на период 2015-2017 годы, одним из основных приоритетных направлений является подбор и подготовка судейских кадров, ужесточение требований к кандидатам в судьи.

Высшим Судебным Советом Республики Казахстан совместно с областными и приравненными к ним судами во исполнение Стратегии организовано проведение специальных подготовительных курсов и встреч с кандидатами в судьи, в том числе находящимися в кадровом резерве или окончившими специализированную магистратуру, принят комплекс мер, направленных на создание необходимых условий для качественной подготовки кандидатов в судьи. В областных судах разработаны и утверждены темы лекционных занятий, направленные на укрепление знаний действующего законодательства, которые будут проводить опытные судьи и судьи в отставке.

В Актюбинском областном суде посредством видео-конференции 25 мая 2017 года, с участием судей областного суда, организаторов учебных программ, председателя комиссии по кадровому резерву проведена встреча со специалистами, планирующими сдачу квалификационных экзаменов на должность судьи. На web-сайте областного суда организован специальный раздел с необходимой информацией для кандидатов в судьи.

Заслуживает отдельного внимания опыт Учебного центра суда города Астаны, где наряду с проведением учебных занятий, практикуются выступления стажеров. Кандидаты в судьи, прошедшие стажировку в местных судах, выступают перед специалистами судов о преимуществах прохождения стажировки с отрывом от производства. Стажеры-кандидаты отмечают, что такой опыт стажировки позволяет детально изучать азы судейской деятельности. Данный метод обучения является дополнительным стимулом для специалистов судов, планирующих сдавать квалификационные экзамены.

В Костанайском областном суде запланированы показательные процессы с участием кандидатов в судьи и специалистов судов с последующим рецензированием знаний процессуального права действующими судьями.

На VII съезде судей Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своем выступлении подчеркнул, что самым принципиальным вопросом является формирование достойного судейского корпуса и вершить правосудие должны только профессионалы с большим жизненным опытом и высокими моральными принципами.

С целью дальнейшего совершенствования законодательства и ужесточения требований к кандидатам в судьи по инициативе Высшего Судебного Совета и Верховного Суда Республики Казахстан 15 июня 2017 год в статью 29 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» внесено изменение в требования к кандидатам в судьи, в части поднятия возрастного ценза с двадцати пяти до тридцати лет.

Также одним из важнейших условий противодействия коррупции при отборе кандидатов в судьи является расширение степени использования современных информационных технологий.

Так в настоящее время при проведении первого этапа квалификационного экзамена на должность судьи, кандидат проходит компьютерное тестирование, где полностью исключено вмешательство посторонних лиц, кандидат в судьи незамедлительно получает результат теста по его окончании. На втором этапе кандидат сдает устный экзамен, целью которого является проверка знаний претендента и способность их применения на практике по экзаменационным билетам, моделирующим конкретные ситуации из судебной практики. В целях обеспечения объективности и открытости проведения квалификационных экзаменов зал заседания Квалификационной комиссии при Высшем Судебном Совете Республики оборудован системой видеонаблюдения и фиксации.

Принцип отсутствия личного контакта между экзаменуемым и экспертом-психологом внедрен и при оценке результатов психологического теста, эксперт готовит заключение по представленным диаграммам и результатам тестирования, не имея сведений о персональных данных кандидата в судьи, тем самым исключая его личную заинтересованность.

Кандидаты, успешно прошедшие квалификационные экзамены, направляются для прохождения полиграфологического исследования на предмет выявления противоправных намерений, скрытых расстройств поведения, негативных зависимостей, употребления наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость, сокрытия или искажения анкетных данных, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов, ранее имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации, контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности, а также злоупотребления должностными полномочиями.

Ужесточение мер при подборе кадров позволяет привлекать в судебную систему профессионалов, отвечающих высоким требованиям предъявляемых к судьям, что в конечном итоге снижает риски совершения ими коррупционных правонарушений.