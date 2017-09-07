Новые «Звездные войны» остались без режиссера
7 сентября 2017, 10:28
Причиной ухода стали творческие разногласия.
Режиссер девятого эпизода «Звездных войн» Колин Треворроу покинул должность, передает Газета.ru.
]«Колин был замечательным сотрудником, но мы пришли к выводу, что наши видения проекта различаются. Мы желаем ему всего лучшего и скоро опубликуем больше информации о фильме», — говорится в заявлении Lucasfilm.[/quote
Сообщается, что проблемой стали несогласия по сценарию. Ранее к написанию текста подключили Джека Торна, автора пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» по оригинальной идее Джоан Роулинг.
В июне из-за «творческих разногласий» из спин-оффа про Хана Соло ушли режиссеры Фил Лорд и Крис Миллер.
Ранее СМИ сообщали, что Колин Треворроу снял «самый ненавидимый» фильм 2017 года.
Фото: Lucasfilm/ Global Look Press.
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