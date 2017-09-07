Стала известна соперница казахстанки Муздиман по первому на профессиональном ринге бою
7 сентября 2017, 10:28
Соперницей 20-летней казахстанки станет Кэмри Макси из США
Титулованный казахстанский боксер, чемпионка мира среди молодежи и победительница многих международных турниров среди любителей Балауса Муздиман узнала соперницу по дебютному бою на профессиональном ринге.
Соперницей 20-летней казахстанки станет Кэмри Макси из США, для которой этот бой также станет первым в профессиональной карьере.
Бой пройдет 23 сентября в Монро (США) и будет состоять из четырех раундов.
Подопечная заслуженного тренера РК Сагатбека Мусаханова готовится к дебютному поединку в зале Флойда Мейвезера-младшего в Лас-Вегасе.
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