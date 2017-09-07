Казахстанец Владислав Яковлев стал чемпионом Азии по гребле
7 сентября 2017, 10:31
Второе место в одиночном заезде 1Х на дистанции 2000 метров занял спортсмен из Кореи, «бронзу» турнира, который проходит в Таиланде, забрал иранец.
Казахстанский спортсмен Владислав Яковлев стал чемпионом Азии по академической гребле, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на президента Федерации Южно-Казахстанской области Дениса Жарменова.
Второе место в одиночном заезде 1Х на дистанции 2000 метров занял спортсмен из Кореи, «бронзу» турнира, который проходит в Таиланде, забрал иранец.
«На этот чемпионат Азии съехались сильнейшие гребцы из 23 стран, чтобы просмотреть своих спортсменов перед Азиатскими играми, которые пройдут в 2018 году в Индонезии. За всю историю независимости нашей страны у казахстанских академистов ещё не было чемпиона Азиатских игр», - поделился Денис Жарменов.
По его словам, Владислав Яковлев проходит подготовку по индивидуальной программе в Германии по договорённости Южно-Казахстанской областной федерации гребли и парусного спорта.
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