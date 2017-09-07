Казахстанец Владислав Яковлев стал чемпионом Азии по гребле

Второе место в одиночном заезде 1Х на дистанции 2000 метров занял спортсмен из Кореи, «бронзу» турнира, который проходит в Таиланде, забрал иранец.

Казахстанский спортсмен Владислав Яковлев стал чемпионом Азии по академической гребле, передаёт корреспондент МИА « Казинформ » со ссылкой на президента Федерации Южно-Казахстанской области Дениса Жарменова.





Второе место в одиночном заезде 1Х на дистанции 2000 метров занял спортсмен из Кореи, «бронзу» турнира, который проходит в Таиланде, забрал иранец.





«На этот чемпионат Азии съехались сильнейшие гребцы из 23 стран, чтобы просмотреть своих спортсменов перед Азиатскими играми, которые пройдут в 2018 году в Индонезии. За всю историю независимости нашей страны у казахстанских академистов ещё не было чемпиона Азиатских игр», - поделился Денис Жарменов.





По его словам, Владислав Яковлев проходит подготовку по индивидуальной программе в Германии по договорённости Южно-Казахстанской областной федерации гребли и парусного спорта.



