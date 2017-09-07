Перуашев: Китайские инвесторы должны максимально учитывать национальные интересы Казахстана

Китайские инвесторы должны максимально учитывать национальные интересы Казахстана: принимать наших работников, привлекать казахстанских подрядчиков и поставщиков, считает лидер фракции «Ак жол» Азат Перуашев, сообщает Zakon.kz.





«Инициатива Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», в сопряжении со стратегической программой Н.Назарбаева «Нурлы жол», оказывает позитивное воздействие на экономическую активность в Казахстане и во всем регионе Центральной Азии, - говорится в его ответе на вопросы посольства КНР в связи с предстоящим съездом Компартии Китая. – Эти глобальные программы - продолжение стратегического сотрудничества и дружбы РК и КНР, открывающее новые перспективы и расширяющее наши возможности».





Перуашев напомнил, что на встречах в Международном Отделе ЦК КПК и мероприятиях с китайскими инвесторами представители ДПК «Ак жол» постоянно вносит предложения о максимальном учёте национальных интересов Казахстана: сохранении казахстанских работников, привлечении казахстанских подрядчиков, сервисных компаний и поставщиков оборудования и товаров.





Новой темой является необходимость снятия таможенных и нетарифных барьеров на импорт из Казахстана в КНР товаров и продукции, произведённой в нашей стране. Такие просьбы, как отметил Азат Перуашев, поступают от производителей мучной, мясной и иной пищевой продукции.





«Наши ожидания к 19-му Съезду КПК связаны с дальнейшим повышением деловой и экономической активности Китая, расширением его инвестиционных программ и открытием внутреннего рынка для казахстанских товаров, которые наш бизнес готов поставлять в КНР, - отметил Перуашев. - Важным вопросом, который, как мы уверены, найдёт отражение в повестке дня 19-го Съезда КПК, будет развитие «зелёной энергетики» и экологически чистых технологий, как и проблема загрязнения окружающей среды промышленными эмиссиями. На выставке ЭКСПО-2017 в Астане павильон КНР оказался одним из самых популярных».





Ещё одним большим полем для сотрудничества, по мнению «акжоловцев», могут стать инновации и технологии, включая IT-сферу и цифровизацию экономики, где достижения китайских копаний особенно очевидны.





«Партия «Ак жол» включила борьбу с коррупцией как один из приоритетов свой политической программы. На встречах в Международном Отделе ЦК КПК осенью прошлого года, я предлагал координировать наши усилия по розыску и возвращению на родину финансовых средств, похищенных коррупционерами у своего народа. Взаимодействие с КНР по этим вопросам крайне желательно как ввиду большого положительного опыта по возвращению средств и пресечению коррупции, так и ввиду того, что по данным международных журналистских расследований сегодня «отмывание коррупционных денег» происходит не только в Европе, но и в азиатских офшорах» - подчеркивается в письме.





Отвечая на вопрос об уроках распада СССР и КПСС, Азат Перуашев заметил, что «основными причинами распада СССР послужили неэффективная экономика, перекосы в национальной политике и подавление национального сознания союзных республик на грани языковой ассимиляции, увлечение демагогией и политиканством в ущерб решению насущных социально-экономических вопросов».





При этом он отметил, что разница между КПК и КПСС налицо: "Компартия Китая занимается решением практических вопросов, имеющих первостепенное значение для людей. Уровень и качество жизни в КНР постоянно растут - это происходит на наших глазах. Нация находится в постоянном режиме обновления и модернизации».



