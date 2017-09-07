В Павлодаре дети попали под трамвай: одна девочка погибла
7 сентября 2017, 10:36
По словам водителя, дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно.
Трагедия произошла 7 сентября, на улице Ломова. По предварительным данным две девочки из одной семьи, школьницы перебегали пешеходный переход и выбежали на трамвайные пути в момент прохождения по ним трамвая, сообщает Pavon.kz.
Как рассказала водитель полицейским, во время движения серый забор визуально сливается в одну сплошную стену, дети выскочили на трамвайные пути совершенно неожиданно.
Детей прижало трамваем, который необходимо было срочно поднять. Ситуацию спас колесный погрузчик, который ковшом поднял трамвай и помог вытащить детей. К сожалению девочка второклассница скончалась, вторую экстренно госпитализировали в областную детскую больницу.
По данным пресс-центра департамента здравоохранения, девочку 2009 года рождения осмотрел травматолог, нейрохирург и реаниматолог. Пострадавшая находится в отделении реанимации с диагнозом политравма, травматический шок, ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени. Ее состояние оценивается как тяжелое.
По факту проводится досудебное расследование.
Фото: pavon.kz
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