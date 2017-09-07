После вручения премии президенты Казахстана и Джибути пообщались лично

В Астане в среду, 6 сентября, президент Казахстана провел встречу с президентом Республики Джибути Исмаилом Омар Гелле, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Глава государства поприветствовал Президента Республики Джибути и поздравил с присуждением ему глобальной премии по исламским финансам.

- Ваш визит совпал с проведением международной выставки «ЭКСПО-2017». Ваша страна отметила 40-летие независимости. Вы заслужили сегодняшнюю премию. Я вас поздравляю, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан придаёт большое значение сотрудничеству со странами африканского континента и отметил значимость Республики Джибути в качестве важного логистического пункта африканского континента.

В свою очередь Исмаил Омар Гелле выразил признательность за встречу и отметил, что текущий его визит в Астану является вторым в его жизни.

- Впервые я здесь был в 2011 году. С тех пор хочу отметить удивительное развитие Казахстана, а трансформация Астаны просто впечатляющая. Сегодня Казахстан имеет большое значение для всего исламского мира, - сказал Президент Республики Джибути.