В Таджикистане жителей призывают носить национальную одежду через SMS

Нижняя палата парламента Таджикистана 23 августа внесла поправки в закон "Об упорядочении традиций и обрядов" и обязала граждан страны носить национальную одежду

Абоненты мобильных операторов Таджикистана утром 6 сентября получили необычные SMS-сообщения. В сообщениях содержится призыв к жителям носить только национальную одежду. В Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана подтвердили, что SMS-сообщения отправлены по их просьбе, пишет пишет CA-News





"Мы отправили официальные письма руководству компании "Таджиктелеком" и другим операторам сотовой связи, чтобы они отправкой SMS-сообщений способствовали реализации закона "Об упорядочении традиций и обрядов", который обязывает граждан страны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду", - сообщила представитель комитета Махбуба Азимова.





"Ношение национальной одежды обязательно!», "Уважайте национальную одежду", "Давайте, превратим ношение национальной одежды в добрую традицию" - такие SMS-сообщения получили более 6 млн. обладателей мобильных телефонов.





Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 23 августа внесла поправки в закон "Об упорядочении традиций и обрядов" и обязала граждан страны носить национальную одежду. "Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду", - говорится в поправке к части 4 прим. 1 статьи 14 данного закона.





Ранее сотрудники госорганов Таджикистана провели в столице профилактические беседы с 8 тысячами женщинами, которые надевают хиджаб. Рабочие группы, в состав которых вошли представители Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по делам религии, МВД и других ведомств, объясняли женщинам, что носить хиджабы, сатры и тюрбаны – это чуждо традициям таджиков.



