В Таджикистане жителей призывают носить национальную одежду через SMS
7 сентября 2017, 10:45
Нижняя палата парламента Таджикистана 23 августа внесла поправки в закон "Об упорядочении традиций и обрядов" и обязала граждан страны носить национальную одежду
Абоненты мобильных операторов Таджикистана утром 6 сентября получили необычные SMS-сообщения. В сообщениях содержится призыв к жителям носить только национальную одежду. В Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана подтвердили, что SMS-сообщения отправлены по их просьбе, пишет CA-News.
"Мы отправили официальные письма руководству компании "Таджиктелеком" и другим операторам сотовой связи, чтобы они отправкой SMS-сообщений способствовали реализации закона "Об упорядочении традиций и обрядов", который обязывает граждан страны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду", - сообщила представитель комитета Махбуба Азимова.
"Ношение национальной одежды обязательно!», "Уважайте национальную одежду", "Давайте, превратим ношение национальной одежды в добрую традицию" - такие SMS-сообщения получили более 6 млн. обладателей мобильных телефонов.
Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 23 августа внесла поправки в закон "Об упорядочении традиций и обрядов" и обязала граждан страны носить национальную одежду. "Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду", - говорится в поправке к части 4 прим. 1 статьи 14 данного закона.
Ранее сотрудники госорганов Таджикистана провели в столице профилактические беседы с 8 тысячами женщинами, которые надевают хиджаб. Рабочие группы, в состав которых вошли представители Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по делам религии, МВД и других ведомств, объясняли женщинам, что носить хиджабы, сатры и тюрбаны – это чуждо традициям таджиков.
Фото: ca-news.org.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876690-29e46ece61a45d71ed7710111e3d9774
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...