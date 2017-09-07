В Казахстане созданы необходимые условия для защиты прав владельцев товарных знаков

Товарные знаки занимают особое положение среди иных объектов промышленной собственности. Это обусловлено, главным образом, функциями, выполняемыми товарными знаками, что накладывает отпечаток на характер правового регулирования отношений, складывающихся в связи с их использованием.





Согласно статье 1 закона о товарных знаках, под товарным знаком понимается обозначение, зарегистрированное в соответствии с настоящим законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц.





Понятие товарного знака как правовой категории дано также в статье 1024 Гражданского кодекса РК, согласно которой товарным знаком признается зарегистрированное либо охраняемое без регистрации в силу международного договора словесное, изобразительное, объемное или другое обозначение, служащее для отличия товаров или услуг одного лица от однородных товаров и услуг других лиц.





В Республике Казахстан предусмотрена правовая охрана товарного знака, зарегистрированного по международной регистрации.





В силу статьи 1026 Гражданского кодекса, пункта 1 статьи 4 Закона о товарных знаках, правовая охрана на территории Республики Казахстан предоставляется товарному знаку, зарегистрированному патентным органом (организацией) Республики Казахстан или без регистрации в силу ратифицированного международного договора Республики Казахстан.

Защита прав владельца товарного знака производится способами, установленными статьей 44 Закона о товарных знаках.





Говоря о неправомерном использовании товарного знака, в первую очередь, подразумевают его использование недобросовестным производителем (не являющимся владельцем товарного знака), обозначающим свою продукцию известным товарным знаком путем его неправомерного нанесения на контрафактную продукцию либо ее упаковку (подделка товаров и товарных знаков). При этом указанное лицо проявляет недобросовестную конкуренцию, пытаясь реализовать такую продукцию, вводит в заблуждение потребителя и обогащается за счет обладателя товарного знака.





В данной статье хотелось бы остановиться на другом - неправомерном способе использования товарного знака, когда оригинальный товар, обозначенный определенным товарным знаком, ввозится на территорию Республики Казахстан без ведома и согласия правообладателя - так называемом «параллельном импорте».





Параллельным импортом именуется ввоз на территорию Республики Казахстан оригинальной продукции, маркированной товарными знаками правообладателя, иными импортерами, кроме импортера, уполномоченного правообладателем знака.





Использование товарного знака на оригинальной продукции тесным образом связано с понятием «исчерпания прав» на товарный знак.

Принцип исчерпания исключительного права, устанавливаемый в конкретной стране, определяет с какого момента оборот товара с нанесенным на него товарным знаком, осуществляется на территории этой страны вне контроля правообладателя.





Исчерпание прав на товарный знак означает ограничение прав правообладателя на запрет введения товара в гражданский оборот третьими лицами в случае, если этот товар уже был введен в оборот самим правообладателем или с его согласия. Иными словами, с введением товара в гражданский оборот правообладатель утрачивает право контроля за последующей перепродажей товара и иными формами его коммерческого использования. Вопрос о том, является ли ввоз продукции неуполномоченным экспортером нарушением права на товарный знак, зависит от того, какая концепция исчерпания прав заложена в законодательстве страны-импортера - международная, национальная, либо региональная.





Национальный принцип исчерпания прав означает, что при импорте товара в страну такого режима (даже если товар уже несколько раз перепродавался) необходимо согласие правообладателя каждый раз при пересечении границы.





Впервые в РК четкое определение границ исчерпания прав государственной границей республики (национальный принцип) было установлено пунктом 7 статьи 19 закона «О товарных знаках», в редакции от 12.01.2012 года.

До указанного времени в Казахстане в вопросе исчерпания прав исходили из международного принципа, при котором права правообладателя считаются исчерпанными при первом введении им товарного знака в гражданский оборот, так называемый принцип «первой продажи».

Региональный принцип исчерпания прав аналогичен национальному, только подразумевает более обширную территорию действия, например, территория Таможенного союза либо ЕАЭС. Согласно данному принципу, право считается исчерпанным с момента введения в гражданский оборот товара в одном из государств соответствующего региона.





В Казахстане в настоящее время, с учетом членства в Таможенном союзе и ЕАЭС, действует региональный принцип исчерпания прав. В связи с указанным изменением закона, изменилась судебная практика по вопросу защиты прав владельцев товарного знака. Ранее суды, рассматривая иски владельцев товарных знаков о запрете неправомерного использования принадлежащего им объекта интеллектуальной собственности, как правило, отказывали в удовлетворении требований, исходя из международного принципа исчерпания прав.





Однако в последнее время указанная тенденция изменилась, суды стали активно защищать права владельцев товарных знаков. В качестве примера можно привести дело №3гп-625/2015 по иску правообладателя товарного знака «С» к ТОО «Г», осуществившему ввоз на территорию Республики Казахстан товаров, маркированных товарным знаком истца без его ведома и согласия. По указанному делу Верховный суд признал неправомерными действия ТОО «Г» по ввозу на территорию Республики Казахстан товара, маркированного товарным знаком, принадлежащим истцу, без его ведома и согласия, и запретил ответчику использовать товарных знак, принадлежащий истцу, на территории Республики Казахстан без согласия владельца товарного знака.





Анализ актуальной судебной практики свидетельствует также о том, что основанием для подачи исков правообладателями и доказательством нарушения их прав явились информация и документы (таможенные декларации), которые поступают правообладателям из таможенных органов.





В соответствии с таможенным законодательством таможенные органы осуществляют контроль и принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, маркированных товарными знаками в случае поступления от правообладателя заявления о нарушении его прав на товарный знак.





На постоянной основе таможенные органы осуществляют контроль за продукцией, маркированной товарными знаками, в случае, если эти знаки внесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.





При осуществлении такого контроля в случае ввоза товара, маркированного охраняемым в РК, не принадлежащим импортеру товарным знаком, таможенные органы имеют право приостановить выпуск товаров на 10 дней в целях установления фактов нарушения прав интеллектуальной собственности.





Пунктом 2 статьи 1025 ГК дано понятие использования товарного знака, согласно которому использованием товарного знака считается любое его введение в оборот: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара, обозначенного этим знаком.





Исходя из приведенных норм, ввоз на территорию Республики Казахстан товаров, маркированных товарным знаком, является самостоятельной формой использования товарного знака при введении в гражданский оборот на территории Казахстана. При этом не имеет правового значения довод импортера о том, что он не наносил спорный товарный знак на ввезенный товар, и что указанный знак нанесен самим правообладателем или с его согласия, что ввезенный товар является оригинальным, поскольку это разные способы использования товарного знака. Следует различать способы неправомерного использования товарного знака, один из них: подделка товаров и товарных знаков (контрафакт) и связанное с ним введение в заблуждение потребителей, и другой способ: импорт оригинальной продукции, либо другое использование товарного знака без согласия правообладателя.





Таким образом, использование объекта исключительных прав другими лицами допускается только с согласия правообладателя. Импортером должны быть представлены доказательства, подтверждающие правомерность использования товарного знака при ввозе на территорию Республики Казахстан определенного товара и введения его в гражданский оборот на территории республики. Согласно статье 1032 ГК лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано прекратить нарушение. Международные нормы также содержат положения о том, что ничто из их положений не должно толковаться в ущерб интересам интеллектуальной собственности, каждое государство вправе устанавливать свой принцип исчерпания прав (статья 6 ТРИПС).





В обоснование правомерности ввоза товара без согласия правообладателя неуполномоченные владельцем товарного знака импортеры приводят доводы о недобросовестности правообладателя, попытке ограничения их предпринимательской деятельности. Однако указанные доводы несостоятельны, поскольку действия правообладателя по защите его прав на товарный знак не могут сами по себе свидетельствовать о его

недобросовестности. Напротив, действия неуполномоченных импортеров являются недобросовестной конкуренцией, поскольку в соответствии со статьей 178 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан

неправомерное использование товарного знака является недобросовестной конкуренцией. Также несостоятельны ссылки указанных лиц на Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейскими сообществами (Брюссель, 23 января 1995 года) о запрете ограничений на обращение товаров, поскольку в данном случае Республикой Казахстан не вводятся какие-либо ограничения по свободному

обращению товаров, указанные ограничения могут быть введены правообладателем на основании национального (регионального) принципа исчерпания права, который введен Республикой Казахстан в целях защиты

прав интеллектуальной собственности, приведения национального законодательства в соответствие с международными нормами.





Таким образом, в Республике Казахстан созданы необходимые условия для защиты прав владельцев товарных знаков. Защита интеллектуальной собственности, в том числе товарных знаков является одним из направлений экономической интеграции в рамках Таможенного союза, ВТО и единого экономического пространства и в настоящее время обозначена в качестве одной из основных задач Договора о Евразийском Экономическом Союзе, ввиду чего необходимо проводить работу по дальнейшему совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.





Ирина Калашникова, судья Верховного суда РК











