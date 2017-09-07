8 советов, как доказать освоение земли и признать изъятие земли в связи с нецелевым использованием незаконным

Как доказать освоение земли и признать изъятие земли в связи с нецелевым использованием - незаконным.





Первое, учтите согласно п.5-3 статьи 44 учтите согласно п.5-3 статьи 44 Земельного кодекса , участки под ИЖС предоставляются на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. Если нет центрального водоснабжения, то вы можете осваивать землю на площадках, где есть сети электроснабжения. Вместе с тем, согласно п.2 статьи 92 Земельного кодекса, если земельный участок для строительства индивидуального жилого дома предоставлен на праве землепользования на неподготовленных площадках, срок освоения такого земельного участка исчисляется с момента обеспечения его соответствующей инженерной (коммунальной) инфраструктурой. Они должны указать сроки ввода в эксплуатацию указанных сетей и сооружений, а также точки подключения к ним.





Другими словами, если уж так получилось, что ваш участок или район не обеспечен линией электроснабжения, то есть, не обеспечен столбами, нет цивилизации, везде дикая природа, то знайте - срок освоения исчисляется с момента обеспечения вашего земельного участка инженерной инфраструктурой. Если вам предъявляют претензии, что вы не осваиваете землю и используете ее не по назначению, не волнуйтесь. У вас земельный участок изъять не смогут.





Между делом, путем подачи запросов в уполномоченные органы еще проверьте, есть ли на эту территорию проекты детальной планировки и генплан. Если они (акимат) выдали вам участки без проектов ПДП и Генплана, то это грубое нарушение Земельного кодекса и ни один земельный инспектор не заикнется у вас изъять участок.





Второе , знайте, если ваш участок оформлен на детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей, до достижения ими возраста двадцати одного года, тогда ваш участок изымать по причине не освоения и не использования по назначению не вправе.

Третье , если вам отведен земельный участок для целей ведения сельскохозяйственного производства, крестьянского или фермерского хозяйства, то знайте, существуют сроки освоения и целевого использования. Так, в частности, по вышеуказанным целевым назначениям, не используете землю в общей сложности два года в пятилетний период с момента первоначального выявления факта неиспользования, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию. Если эти сроки все-таки не соблюдены, если вы можете доказать факт освоения земельного участка в течение данного периода, если после выявления факта неиспользования вы использовали в течении двух лет, но проверяющие не принимают ваши аргументы, несмотря на то, что имеете отчетные материалы подтверждающие факт освоения, бейте в колокола. Если вы не смогли использовать участок по назначению по причине наводнений, землетрясений, пожара и иных стихийных бедствий, это также освобождает вас от ответственности.





Четвертое, учтите, по каждому целевому назначению свои критерий к нецелевому использованию. В частности, если речь идет о пашне, как виду сельскохозяйственного угодия, то непроведение работ по обработке земельного участка под посевы сельскохозяйственных культур будет рассмотрено как нецелевое использование земли. В этом случае, вам необходимо документально доказать освоение земли. Согласно Правилам рационального использования земель сельскохозяйственного назначения учтите, по каждому целевому назначению свои критерий к нецелевому использованию. В частности, если речь идет о пашне, как виду сельскохозяйственного угодия, то непроведение работ по обработке земельного участка под посевы сельскохозяйственных культур будет рассмотрено как нецелевое использование земли. В этом случае, вам необходимо документально доказать освоение земли. Согласно Правилам рационального использования земель сельскохозяйственного назначения №268 от 27 марта 2015 года , вы можете обосновать освоение земельного участка различными отчетными и статистическими материалами, наблюдениями формы № 4-СХ «Отчет об итогах сева под урожай», формы №29-СХ «О сборе урожая сельскохозяйственных культур», статистическими наблюдениями формы № 6-р «Сведения о наличии земельных угодий и посевных площадях в крестьянских или фермерских хозяйствах», плана севооборотов и другими документами. Другими словами, постарайтесь своевременно оформить и подать необходимую отчетную документацию, ведь в суде эти документы, (если они были правильно оформлены и приняты уполномоченными органами) могут быть использованы вами как доказательство освоения земельного участка.





Освоением земельного участка отведенного под сенокосы считается, если вы, во-первых, фактически проводите работы по сенокошению, во-вторых, если нет признаков деградации травостоя на вашем угодии. Если участок ваш зарос сорняками, кустарниками, мелколесьем, есть иные признаки деградации травостоя более двух лет, то это будет признано нецелевым использованием земельного участка.





Если речь идет о пастбищах, то согласно Земельного кодекса, а также Правил, если на вашем участке вы не пасли скот или его количество было меньше 20% от предельно-допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ, то ваша деятельность может быть рассмотрена как неосвоение отведенного вам пастбища и использование не в соответствии с его назначением. Если реально у вас нет возможности разводить огромный скот, просто посчитайте минимальный предел допустимой нормы скота на вашу площадь. Если взять образно, у вас 1 га для пастбищ, по норме района 20 голов скотины на один гектар, то минимально 20% нагрузки - это 5 голов сельскохозяйственной скотины, которые вы должны иметь у себя на участке. Если ваши пастбища оказались мелкоконтурными и при землеустроительных работах оказались вкраплены среди пашни, многолетних насаждений, сенокосов, то на эту вашу площадь пастбищ минимальные 20% норма районной нагрузки скота распространяться не может. Если же инспектор по контролю за охраной и использованием земель не учел этот аспект, тогда смело обращайтесь в районную прокуратуру.





Кстати, в рамках защиты воспользуйтесь отчетными материалами в госорганы, предусмотренные Правилом рационального использования земель сельскохозяйственного назначения. В частности, формой № 24-СХ «Отчет о состоянии животноводства», статистическими наблюдениями, формой № 6-ж «Сведения о наличии скота и птицы, сельскохозяйственной техники и построек в крестьянских или фермерских хозяйствах». Эти документы должны замолвить слово за вас в суде.





Пятое, если вы получили участок для целей строительства и на вас, как на собственника земельного участка, уполномоченный орган направил исковое заявление в суд на предмет принудительного отчуждения земельного участка в связи неиспользованием земельного участка в соответствующих целях, неосвоением без соответствующей возможности устранения нарушений земельного законодательства – то знайте, это неправильно. Вам они должны дать возможность устранить нарушения в течение 3 месяцев, которое они выявили, но в суд подать без этого они не вправе. Учтите, иск в суд уполномоченный орган может подать после применения всех мер предусмотренный пунктом 1 статьей 339 если вы получили участок для целей строительства и на вас, как на собственника земельного участка, уполномоченный орган направил исковое заявление в суд на предмет принудительного отчуждения земельного участка в связи неиспользованием земельного участка в соответствующих целях, неосвоением без соответствующей возможности устранения нарушений земельного законодательства – то знайте, это неправильно. Вам они должны дать возможность устранить нарушения в течение 3 месяцев, которое они выявили, но в суд подать без этого они не вправе. Учтите, иск в суд уполномоченный орган может подать после применения всех мер предусмотренный пунктом 1 статьей 339 КоАП РК и только после истечения срока предписания. Согласно Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 7 «Об утверждении Правил выявления земельных участков, предназначенных для строительства объектов и не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства Республики Казахстан» за выявленные нарушения они могут повысить ставку земельного налога в 10 раз.





Не исключено и применение мер административных взысканий. У них срок для принятия мер установлен один год. Строго следите, чтобы вам выдали письменное предписание, которое должно быть зарегистрировано с указанием даты вручения. Предписание об устранении нарушения как обременение регистрируется не только в журнале регистрации предписаний, но и подлежит госрегистрации согласно Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество».





Шестое, если все-таки вы совершили это правонарушение (нецелевое использование земли), если факт не использования участка по назначению зафиксировали уполномоченные органы, то в суд на принудительное изъятие подать не могут. Они согласно Земельного кодекса должны предоставить вам право в течение двух месяцев с момента получения предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в акимат по месту нахождения земельного участка об изменении его целевого назначения. Если уж акимат и территориальные уполномоченные органы откажут вам в изменении целевого назначения, то после этого они могут применить меры административного и иного взыскания за нецелевое использования земельного участка. Учтите, лишения вас данного права, имеет принципиальное значение для перспективы применения дальнейших карательных мер в отношений вас.





Седьмое, согласно Земельного кодекса если земельный участок, предназначенный для строительства, не используется по назначению в течение трех лет со дня принятия решения о его предоставлении (если более длительный срок не предусмотрен проектно-сметной документацией), то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию.





При этом, согласно пункта 7 статьи 60 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» - проектная (проектно-сметная) документация, по которой в течение трех и более лет после окончания ее разработки не начато строительство, считается устаревшей и может быть использована для реализации только после проведения новой экспертизы и переутверждения в установленном законодательством порядке. Другими словами, если к вам постучались злые проверяющие по причине не освоения и нецелевого использования земли, а у вас проектно-сметной документации иные сроки строительства, чем те, что предусмотрено Земельным кодексом, проводите новую экспертизу и пере утверждаете ПСД и работайте спокойно. Но для этого, потребуется смекалка обосновать целесообразность пере утверждения старой ПСД документации и проведения новой экспертизы проекта.



