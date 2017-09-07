Нацбанк: текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю

По прогнозам, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50$.

С 21 августа по 6 сентября 2017 года курс тенге по отношению к доллару США ослабел на 2,6%. Данная ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу банка.





В условиях свободно плавающего курса тенге и минимизации участия Национального Банка на валютных торгах такая ситуация приводит к автоматическому ослаблению курса.





На фоне стабильных фундаментальных факторов, определяющих курс национальной валюты в среднесрочной перспективе (цены на нефть и курсы валют в странах торговых партнерах), негативное влияние оказали девальвационные ожидания, спровоцированные и подогреваемые заявлениями отдельных экспертов.





Национальный Банк в условиях отсутствия достаточного предложения иностранной валюты выступил ее продавцом. В августе объем нетто-интервенций Национального Банка составил 70 млн. долларов США. В первой неделе сентября Национальный Банк также проводил интервенции по продаже иностранной валюты. Данные по итогам месяца будут опубликованы в начале октября.





5-6 сентября ситуация стабилизировалась. По прогнозам Национального Банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долл. США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США. Более того, текущий уровень обменного курса является недооцененным по отношению к рублю, что создает предпосылки для его коррекции.



