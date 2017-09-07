Как признаются сделки недействительными и применение последствий их недействительности

Анализ статистических данных по категориям судебных дел, рассмотренных всеми судами страны, показывает, что с установлением в стране рыночных отношений в значительной степени увеличилось число дел по спорам вытекающих из договорных отношений.





Одной из самых распространенных категорий дел явились дела по искам о признании сделок недействительными и применения последствий недействительности сделки. На практике возникло множество вопросов в части установления суммы государственной пошлины, а также вопросы возврата или истребования имущества, полученного лицом по незаконной сделке.

Однозначного ответа на эти и другие вопросы действующее законодательство не дает, что порождает разночтения в толковании закона при его применении в ходе рассмотрения конкретного гражданского дела.

Учитывая изложенное, государством была принята Концепция правовой политики на период с 2010 до 2020 года, утвержденная Указом президента №858 от 24 августа 2009 года.

В пункте 2.4 Концепции отмечается необходимость совершенствования института признания сделок недействительными, концептуально определиться в отношении применимости двухсторонней реституции при недействительности сделки, если приобретатель вещи по сделке является добросовестным, и у которого в предусмотренных законом случаях эта вещь не может быть истребована. Указывается на необходимость уточнения понятия сделок, их состава и последствий неисполнения сделок, методами гражданского права обеспечить баланс интересов собственника имущества, утратившего права на недвижимость в результате неправомерных действий третьих лиц, и добросовестного приобретателя.





Во исполнение Концепции Верховным Судом была проведена значительная работа по анализу и обобщению сложившейся судебной практики по делам данной категории. Были организованы и проведены круглые столы на соответствующую тему. Судьи судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда принимали активное участие в международных конференциях и семинарах с участием экспертов по вопросам права из Германии.





В результате была разработано и принято на пленарном заседании Верховного Суда Нормативное постановление №6 от 7 июля 2016 года «О некоторых вопросах недействительности сделок и применения судами последствий их недействительности». Данное нормативное постановление стало основой и фундаментом для принятия Закона РК от 27 февраля 2017 года №49-VI, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования гражданского законодательства». В указанных нормативных актах разъясняется понятие разделения недействительности сделок на ничтожные и оспоримые сделки, что явилось новшеством в материальном праве, регулирующее гражданско-правовые отношения.





Кроме того, был разработан и принят парламентом новый гражданско-процессуальный кодекс РК, где в частности был урегулирован вопрос порядка определения цены иска, что внесло определенность на законодательном уровне по вопросам определения и установления судом суммы госпошлины в каждом конкретном случае.





В соответствии с подпунктом 13) части первой статьи 104 ГПК, цена иска определяется рыночной стоимостью имущества на день предъявления иска в суд. Цена иска определяется и указывается в исковом заявлении в соответствии с подпунктом 1) части первой статьи 104 ГПК, если иск связан с возмещением стоимости подлежащего возврату имущества, стоимости пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в денежном выражении в случае невозможности возврата имущества в натуре по недействительной сделке.





В названных случаях государственная пошлина с подаваемых в суд исковых заявлений о признании недействительными сделок взимается как с исковых заявлений имущественного характера (подпункт 1) пункта 1 статьи 535 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). По иску о недействительности сделки, не связанному с возвратом имущества или с возмещением его стоимости, государственная пошлина взимается как с исковых заявлений неимущественного характера (подпункт 7) пункта 1 статьи 535 Налогового кодекса).





Если на стадии принятия иска о признании сделки недействительной суд установит, что в исковом заявлении не указано предметом иска – требование о применении последствий признания сделки недействительной, то данное обстоятельство не может являться основанием для отказа в принятии искового заявления или его возвращения. Нормы подпункта 3) части первой статьи 152 ГПК в этом случае неприменимы, поскольку отсутствие в исковом заявлении данного требования не относится к неустранимому недостатку, влекущему возвращение искового заявления на основании статьи 152 ГПК.





Требование о применении последствий недействительности сделки уточняется судом на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (пункт 3 нормативного постановления Верховного Суда от 7 июля 2016 года № 6 «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности»). Судья должен установить, какие факты, влекущие за собой возникновение, изменение или прекращение материального правоотношения, являющегося предметом иска, указывает истец. То есть определить основания иска (пункт 16 нормативного постановления Верховного Суда от 11 июля 2003 года № 5 «О судебном решении»).





В соответствии с нормами ГК сделка может быть недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания в силу прямого указания на ее недействительность в законе (ничтожная сделка). Такое деление сделок на ничтожные и оспоримые важно в правоприменительной практике.





Если суд при рассмотрении спора, в котором стороны ссылаются на те или иные сделки как на доказательства по делу, установит, что сделка совершена с нарушением требований, предъявляемых к форме, содержанию, участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, то суд определяет, должна ли эта сделка согласно требованиям закона признаваться судом недействительной по иску заинтересованного лица (оспоримая сделка). Либо она недействительна в силу прямого указания закона, то есть независимо от такого признания (ничтожная сделка). Если будет установлено, что сделка является оспоримой, то суд должен разъяснить сторонам их право на обращение в суд с самостоятельным требованием о признании данной сделки недействительной.





Однако, если будет установлено, что сделка недействительна в силу прямого указания закона (к примеру, недействительна сделка, совершенная лицом, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), кроме сделок, предусмотренных статьей 23 ГК (пункт 3 статьи 159 ГК), то суд оценивает сделку как недействительную полностью или в части ее отдельных условий, констатирует недействительность сделки и применяет последствия ее недействительности. При таких обстоятельствах обращение в суд с иском о признании такой сделки недействительной не требуется.





Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом независимо от того, заявлено ли требование о признании ничтожной сделки недействительной. Установленная законом ничтожность сделки не препятствует заинтересованному лицу требовать судебного признания недействительности такой сделки.





В случае если суд установит, что сделка, на которую стороны ссылаются как на доказательство по делу, является оспоримой, то суд должен разъяснить сторонам их право на обращение в суд с самостоятельным иском о признании данной сделки недействительной. Это вытекает из норм статьи 9 ГК, из смысла и содержания которой следует, что обращение в суд с иском о признании сделки недействительной является одним из способов защиты гражданских прав, закрепленных в статье 9 ГК.





Отношения, связанные с недействительностью сделок, нельзя смешивать с обязательственными правоотношениями. В частности договор купли-продажи не может быть признан недействительным по тому основанию, что не произведена оплата имущества (товара) либо не передано имущество (товар), являющийся предметом договора. В подобной ситуации налицо нарушение договорных обязательств, что позволяет стороне договора требовать взыскания неуплаченной суммы с соответствующими штрафными санкциями, либо передачи товара, либо изменения или расторжения договора в случаях и порядке, предусмотренном статьями 401 - 404 ГК.





По спорам, связанным с недействительностью сделки, особенно на недвижимое имущество, может применяться целый комплекс правовых норм, регулирующих различные отношения собственности. При этом нередко должны учитываться и утратившие силу нормативные правовые акты, действовавшие на момент возникновения спорного правоотношения.





В связи с этим важно отметить, что в ГК с момента его принятия неоднократно вносились изменения и дополнения относительно недействительности сделок. Огромный пласт поправок, как уже было сказано выше, по недействительности сделок внесен в ГК и другие специальные законы Законом Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 49-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности».

Поэтому при рассмотрении споров по данной категории дел следует учитывать, что нормативный правовой акт, предусматривающий поправки в прежний порядок регулирования отношений по недействительной сделке и применение последствий ее недействительности, применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие. Исключение составляют случаи, когда обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим или актом о введении его в действие (пункт 5 нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности»).





Следует исходить из того, что согласно статье 157 ГК основания недействительности сделки, а также лица, имеющие право требовать признания ее недействительной, устанавливаются не только ГК (статьи 158, 159, 160, 337, 411 и другие), но и иными законодательными актами.





К примеру, согласно подпункту г) пункта 1 статьи 65 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» с началом действия консервации банка и на ее срок все сделки, совершенные от имени и за счет банка без ведома и письменного согласия временной администрации (временного управляющего банком), признаются недействительными. В силу норм пункта 2 статьи 66 Закона «Об акционерных обществах» несоблюдение установленных названным Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан требований к порядку совершения обществом сделки с участием его аффилиированных лиц является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица. Несоблюдение требований, предусмотренных указанным законом при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также совершение иных сделок с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, могут повлечь за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан (пункт 1 статьи 74 Закона «Об акционерных обществах»). В соответствии с пунктом 2 статьи 73 Закона «О железнодорожном транспорте» соглашения сторон, имеющие целью ограничить или устранить ответственность, установленную названным Законом, недействительны. Основания для признания недействительным контракта на недропользование предусмотрены в статье 74 Закона «О недрах и недропользовании». Согласно пункту 4 статьи 37 Закона «О зерне» сделки по реализации зернохранилища (элеватора, хлебоприемного пункта) хлебоприемным предприятием, совершенные с нарушением пунктов 1 - 3 названной статьи, могут быть признаны недействительными судом по иску держателей зерновых расписок и иных заинтересованных лиц. Нормы о недействительности сделок содержатся в Кодексе «О браке (супружестве) и семье» (статья 43), Законах «О внутреннем водном транспорте» (пункт 2 статьи 82), «О реабилитации и банкротстве» (статья 7) и других законодательных актах. Приведенные нормы законов применяются как при рассмотрении дел о признании сделок недействительными, так и при рассмотрении других категорий дел, где судами дается оценка тем или иным сделкам (на которые ссылаются стороны в обоснование своих требований и возражений) на предмет их недействительности.





Пункт 3 статьи 157 ГК до 2011 года устанавливал, что при признании сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре - возместить стоимость в деньгах. То есть последствия в виде реституции. Такой подход законодателя создавал в правоприменительной практике множество вопросов и проблем, что вызвало необходимость во внесении изменений и дополнений в пункт 3 статьи 157 ГК. Законом от 25 марта 2011 года № 421-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского законодательства» внесены изменения дополнения в статью 157 ГК, в частности, в пункт 3 относительно последствий недействительных сделок. То есть помимо последствий в виде реституции, законодателем делается ссылка на «иные последствия».





В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года № 49-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской деятельности» общие положения о последствиях недействительности сделки предусмотрены не в статье 157, а в статье 157-1 ГК. Соответственно, ранее предусмотренная норма в пункте 3 статьи 157 в редакции названного Закона нашла свое закрепление уже в пункте 3 статьи 157-1 ГК.





Согласно пункту 3 статьи 157-1 ГК при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре (в том числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить стоимость подлежащего возврату имущества, стоимость пользования имуществом, выполненных работ или оказанных услуг в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены ГК или иными законодательными актами Республики Казахстан.





В соответствии с пунктом 2 статьи 157-1 ГК недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, если иное не предусмотрено ГК, законодательными актами или не вытекает из существа или содержания сделки.





При наличии правовых оснований сделка признается недействительной, и недействительность такой сделки наступает с момента ее совершения, т.к. такая сделка не порождает юридических последствий, достижения которых добивались совершившие ее стороны, а влечет последствия ее недействительности. Соответственно недействительность сделки – это причина, а реституция, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены ГК – ее следствие.





В нормативном постановлении Верховного Суда «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности» даны разъяснения по всем вопросам правоприменения. Разъяснено, что иные последствия недействительности сделки предусмотрены в пунктах 4 и 5 статьи 157 (конфискация), статье 260 (виндикация) и других нормах ГК.





Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения (виндикация) согласно статье 260 ГК в одних случаях может применяться как защита права собственности без признания сделки недействительной вследствие ее отсутствия, а в других случаях – как последствия недействительной сделки с учетом имеющихся обстоятельств. В целях правильного применения последствий недействительности сделки судам необходимо установить стороны по сделке, является ли одна из сторон собственником имущества, какие конкретно наступили последствия по недействительной сделке и, исходя из этого, определить, какой нормой ГК регулируется применение таких последствий.





Если сделка совершена лицом, которое не имело права ее совершать, то последствия недействительности сделки, по общему правилу, наступают в виде истребования имущества собственником из чужого незаконного владения на основании статьи 260 ГК (виндикация). В случаях, когда истребование имущества осуществляется собственником у других лиц, применение последствий в виде виндикации зависит от наличия или отсутствия следующих обстоятельств: является ли сделка по отчуждению имущества возмездной или безвозмездной; от добросовестности или недобросовестности приобретателя; способа выбытия имущества из владения собственника: помимо воли последнего или по его воле.





В соответствии с пунктом 2 статьи 261 ГК, если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. Недобросовестным приобретателем является тот, кто мог знать или предполагать из сложившейся обстановки, места совершения сделки, цены и других подобных факторов о том, что продавец не имел права распоряжаться данным имуществом. При таких обстоятельствах собственник имеет право на виндикацию своего имущества во всех случаях.

Добросовестный приобретатель – это лицо, которое до передачи ему имущества по возмездной сделке не знало или не должно было знать о том, что лицо, у которого приобретено это имущество, не имело права его отчуждать (пункт 1 статьи 261 ГК).





Приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту совершения возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись юридические притязания третьих лиц, о которых ему было известно, и если такие притязания впоследствии признаны в установленном порядке правомерными.





При рассмотрении судами последствий недействительности сделки предъявление ответчиком встречных требований о признании лица добросовестным приобретателем не требуется, так как разрешение этого вопроса входит в обязанность суда при оценке доказательств по делу. Признание судом приобретателя добросовестным не является основанием для отказа в удовлетворении предъявленного собственником иска об истребовании имущества у добросовестного приобретателя.

Истребование собственником имущества у добросовестного приобретателя возможно только при наличии оснований, предусмотренных статьей 261 ГК (безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем, утеря имущества собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищение у того или другого лица, либо выбытие из их владения иным путем помимо их воли).





Признание судом первой сделки недействительной в силу статьи 157-1 ГК не влечет каких-либо юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и она недействительна с момента ее совершения, если иное не предусмотрено ГК, законодательными актами или не вытекает из существа или содержания сделки.





Вследствие признания сделки недействительной у истца возникает право на истребование имущества из чужого незаконного владения у добросовестного приобретателя в порядке статей 260 и 261 ГК либо на применение иных последствий по недействительным сделкам. Реституция и виндикация, применяемые в качестве последствий недействительности сделок, имеют схожие цели, возврат утраченного имущества. При реституции требование о возврате полученного имущества по недействительной сделке по общему правилу влечет возврат встречного предоставления за полученное имущество. При виндикации ввиду отсутствия обязательственных отношений между истцом и ответчиком, последний не может заявлять какие-либо требования к истцу (виндиканту). Применение виндикации как последствия недействительности сделки не лишает ответчика права на подачу самостоятельного иска к лицу, реализовавшего ему спорное имущество, о возврате полученных по недействительной сделке денежных средств или иного имущества, а также требовать возмещения причиненного ущерба.





Нормами ГК предусматриваются случаи ограничения по истребованию имущества у добросовестного приобретателя. В силу статьи 262 ГК деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя. В соответствии с пунктом 3 статьи 261 ГК истребование имущества по основаниям, указанным в пункте 1 данной статьи, не допускается, если имущество было продано в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Такое правовое регулирование отвечает целям обеспечения стабильности исполнения судебных актов и защиты добросовестного приобретателя. По смыслу и содержанию данной нормы истребование имущества, проданного в порядке исполнения судебного решения, возможно только в случае признания незаконными действий судебного исполнителя, в том числе результатов проведенных торгов.





Особые последствия недействительности сделки наступают при заключении мнимых или притворных сделок. Мнимая, или как ее еще называют фиктивная сделка, совершается лишь для вида. В ней отсутствуют намерения участников создать для себя права и обязанности, намерения вызвать юридические последствия. Отсутствие воли сторон по сделке на наступление определенных юридических последствий, которое может подтверждаться наличием или отсутствием определенных действий (бездействия) сторон и другими доказательствами по делу (к примеру, отсутствие передачи имущества и тому подобное) влечет недействительность мнимых сделок. При рассмотрении дел по притворным сделкам судам необходимо исходить из смысла пункта 2 статьи 160 ГК. По правилам названной нормы закона рассматриваемая категория сделок состоит из двух видов: прикрывающая (притворная) и прикрываемая.





Пример. Договор купли-продажи автомашины прикрывается выдачей доверенности на право управления и распоряжения ею. Договор займа и следующий за ним договор залога прикрываются оформлением договоров дарения или купли-продажи. Завещание жилого дома прикрыто договором дарения этого дома. Притворная сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, недействительна. Поэтому необходимо применять правила, относящиеся к той сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом характера сделки. Необходимо правильно оценивать действия и доводы сторон, представленные ими доказательства по притворной сделке (прикрывающую и прикрываемую).





Пример. По спору о притворности договора дарения жилого дома, когда собственник этого дома фактически не дарил, а завещал дом, при оценке действий и доводов сторон не всегда учитывается то, что договор дарения согласно пункту 1 статьи 506 ГК обязательно сопровождается передачей дара в собственность одаряемому.





Поэтому при установлении фактических обстоятельств дела необходимо проверить, передан жилой дом одаряемому во исполнение договора дарения, либо даритель не имел намерения при жизни передавать его в собственность другому лицу и поэтому в нём на протяжении долгого времени продолжал проживать. Фактически собственник завещал этот дом, оформив это притворной сделкой - договором дарения.





Договора дарения фактически заключаются и удостоверяются нотариусами без учета норм статьи 506 ГК, из смысла и содержания которой следует, что по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.





При заключении договора дарения в тексте договора не указывается, что даритель безвозмездно передает или обязуется передать одаряемому вещь в собственность. В договоре дарения нотариусами используются такие слова, как «подарил», «дарит», из которых невозможно определить, передает одна сторона другой безвозмездно вещь или обязуется ее передать другой стороне в собственность, что является нарушением требований статьи 506 ГК. В итоге получается, что стороны фактически не достигают соглашения по существенным условиям договора дарения, как это требуют нормы статьи 393 ГК. Соответственно такой договор нельзя считать заключенным. По нему у сторон не возникает никаких прав и обязанностей.





Данные обстоятельства должны исследоваться и оцениваться при рассмотрении дел о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности.

Определенные вопросы в правоприменительной практике возникают относительно необходимости отмены государственной регистрации прав на недвижимое имущество, совершенной по недействительной сделке.





При разрешении этого вопроса судам следует исходить из того, что в силу норм статьи 33 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» аннулирование записей в регистрационном листе правового кадастра осуществляется регистрирующим органом на основании решения суда, вступившего в законную силу. При этом наличие обременений не должно препятствовать исполнению судебного акта о признании сделки или иного правоустанавливающего документа недействительными.





При наличии обременений в случае аннулирования записи о регистрации возникновения права на недвижимое имущество регистрирующий орган должен в течение семи рабочих дней со дня поступления судебного акта уведомить залогодержателя или соответствующий уполномоченный орган, по решению которого наложено ограничение, о произведенном аннулировании записи в регистрационном листе правового кадастра.





В связи с этим не подлежат удовлетворению требования истца о признании недействительной, незаконной государственной регистрации прав на недвижимое имущество, об аннулировании записей в регистрационном листе правового кадастра.





В случае отказа уполномоченного органа в аннулировании записей в регистрационном листе правового кадастра на основании актов суда, вступивших в законную силу, лицо, чьи права нарушены данным отказом, вправе обжаловать указанные действия (бездействие) в порядке, установленном главой 29 ГПК (пункт 22 нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах недействительности сделок и применении судами последствий их недействительности»).





Д.Тумабеков, судья Верховного Суда РК



