В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Подпункт 44) пункта 2 изложен в следующей редакции:

«44) затяжной спуск - спуск при значениях крутизны и протяженности согласно приложению 1 к настоящим Правилам;»;

Правила дополнены пунктом 258 следующего содержания:

«258. Участники перевозочного процесса и владельцы железнодорожного подвижного состава предоставляют информацию о проведенном плановом ремонте железнодорожного подвижного состава, а также магистральных, станционных и подъездных путей уполномоченному органу по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, не позднее тридцати календарных дней с момента завершения ремонта.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.