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Внесены изменения в Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 июня 2017 года № 374 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 544 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта» (не введен в действие)

В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Подпункт 44) пункта 2 изложен в следующей редакции:

«44) затяжной спуск - спуск при значениях крутизны и протяженности согласно приложению 1 к настоящим Правилам;»;

Правила дополнены пунктом 258 следующего содержания:

«258. Участники перевозочного процесса и владельцы железнодорожного подвижного состава предоставляют информацию о проведенном плановом ремонте железнодорожного подвижного состава, а также магистральных, станционных и подъездных путей уполномоченному органу по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, не позднее тридцати календарных дней с момента завершения ремонта.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

7 сентября 2017, 10:56
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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