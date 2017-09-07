Центробанк РФ: Рост добычи нефти в РК не даст достигнуть целей соглашения ОПЕК+

Нефтяные экспортеры не смогут сбалансировать мировой рынок из-за роста добычи в США, Казахстане, Азербайджане и других недисциплинированных странах, которые нарушают соглашение об ограничении производства нефти ОПЕК+. Такой вывод сделан в сентябрьском макроэкономическом отчете российского Центробанка, который пытается оценивать риски обвала рубля и восстановления экономики. Казахстанские власти, несмотря на резкое увеличение нефтедобычи, уверяют, что они соблюдают соглашение ОПЕК+, пишет «Независимая газета».

Издание отмечает, что договоренность стран - экспортеров нефти о сокращении добычи формально действует до конца марта 2018 года. Россия активно участвовала в подготовке этого соглашения, поскольку ее бюджет и экономика в целом критически зависят от нефтяных цен. По соглашению ОПЕК+ страны этого картеля должны сократить добычу нефти на 1,2 млн барр. в сутки. А страны вне ОПЕК обязались снизить добычу на 558 тыс. барр., из которых на Россию приходится 300 тыс. барр. Сокращение оценивается по отношению к уровню октября прошлого года.

«Следование своей квоте Россией остается близким к 100%, но участие Азербайджана, Казахстана, Мексики и Омана по-прежнему выводит на уровень около 70%, прежде всего из-за низкого следования квоте Казахстаном», - отмечается в новом бюллетене российского ЦБ. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной предупреждают, что опасный прецедент выхода Эквадора из соглашения ОПЕК+ создает риски его нарушения и другими странами, например Ираком.

Как утверждает российское СМИ, Казахстан избегает открытого конфликта с другими нефтяными странами, которые дисциплинированно соблюдают ОПЕК+. В Министерстве энергетики Казахстана заявляют, что страна придерживается принятых обязательств в рамках сделки ОПЕК+.

По итогам семи месяцев добыча сырой нефти в натуральном выражении в РК выросла на 9,4% к прошлому году.

В РФ считают, что растущую добычу стран-нарушителей придется компенсировать России за счет дополнительного сокращения добычи и соответственно нефтяных доходов. В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак считает возможным изменение условий сделки ОПЕК+. Об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума. При этом в отличие от анализа Центробанка Новак предпочитает рассуждать об улучшении дисциплины соблюдения ОПЕК+. По его словам, после заседания министерского комитета в Санкт-Петербурге в конце июля страны стали лучше выполнять соглашение.

Ранее министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что в ноябре 2017 года будет возможен пересмотр условий по обязательствам с учетом конъюнктуры на мировом рынке нефти.