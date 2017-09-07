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В Уральске мать троих детей скончалась от отравления мантами

7 сентября 2017, 11:09

Возбуждения уголовного дело.

Смерть 46-летней женщины — матери троих детей — от отравления стала поводом для возбуждения уголовного дела следственными органами, пишет "Уральская неделя".

Расследованием отравления детей погибшей занимается ювенальная полиция.

Семья отравилась мантами, — сообщили в пресс-службе ДВД. Женщина от отравления скончалась на месте от токсического шока. Все ее трое детей были доставлены в областную инфекционную больницу.

В сообщение не указывается были ли манты домашнего приготовления, заводским полуфабрикатов или купленные в кулинарии.

Ранее руководитель Управления здравоохранения Канат Тосекбаев сообщил, что 25 августа бригада «скорой помощи», приехавшая на вызов, констатировала смерть жительницы Уральска 1971-го года рождения. Дети погибшей были доставлены в отделение реанимации с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит, тяжёлое течение. Эксикоз 2-3 степени. Инфекционно-токсический шок 2-3 степени».

Cальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая различного вида бактериями рода Salmonella.

Фото с сайта xcook.info

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