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В Южной Корее завершилось развертывание системы ПРО США

7 сентября 2017, 11:10

Окончательное решение по месту размещения установок примут по итогам экологической экспертизы.

В Южной Корее завершилось развертывание системы ПРО США. В 300 километрах от Сеула разместили четыре противоракетные установки, сообщает Вести.Ru.

Ранее в стране уже появились радар и две американские пусковые установки.

В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что это развертывание оборудования временное и вызвано нарастающей угрозой со стороны КНДР.

Окончательное решение по месту размещения установок примут по итогам экологической экспертизы. Она продлится еще минимум несколько месяцев.


Фото: AP Photo/ U.S force Korea.

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