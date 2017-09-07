В Южной Корее завершилось развертывание системы ПРО США
7 сентября 2017, 11:10
Окончательное решение по месту размещения установок примут по итогам экологической экспертизы.
В Южной Корее завершилось развертывание системы ПРО США. В 300 километрах от Сеула разместили четыре противоракетные установки, сообщает Вести.Ru.
Ранее в стране уже появились радар и две американские пусковые установки.
В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что это развертывание оборудования временное и вызвано нарастающей угрозой со стороны КНДР.
Окончательное решение по месту размещения установок примут по итогам экологической экспертизы. Она продлится еще минимум несколько месяцев.
Фото: AP Photo/ U.S force Korea.
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