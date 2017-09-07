Окончательное решение по месту размещения установок примут по итогам экологической экспертизы.

В Южной Корее завершилось развертывание системы ПРО США. В 300 километрах от Сеула разместили четыре противоракетные установки, сообщает сообщает Вести.Ru





Ранее в стране уже появились радар и две американские пусковые установки.





В министерстве обороны Южной Кореи заявили, что это развертывание оборудования временное и вызвано нарастающей угрозой со стороны КНДР.





Окончательное решение по месту размещения установок примут по итогам экологической экспертизы. Она продлится еще минимум несколько месяцев.







