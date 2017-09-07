Биртанов рассказал, что будет с собранными за ОСМС деньгами после переноса программы

Министр здравоохранения Елжан Биртанов не отрицает, что сроки введения ОСМС могут сдвинуться на год или два, однако предлагает по-прежнему собирать деньги с работодателей, передает informburo.kz.

«Предлагается частично перенести сроки. То есть мы продолжим деятельность фонда и сбор взносов с работодателей, наши предложения - продолжить сборы взносов, которые поступают. Но перенести сроки оплаты за медуслуги на год или на два. Сейчас мы это прорабатываем. Это позволит, с одной стороны, аккумулировать необходимые средства нашему обществу, всем нам, чтобы войти в медстрахование и представить застрахованным достаточный пакет медуслуг. С другой стороны, проработать вопросы по самозанятым, меры их вовлечения, в том числе меры по обеспечению продуктивной занятости», - сказал он в кулуарах заседания Правительства 5 сентября.

По словам министра, собранные средства будут храниться в Национальном банке. За два года подобной практики в Минздраве ожидают сборов на сумму порядка 160 млрд тенге.