Прокуратура: Арест имущества в городе Байконур применялся для "галочки"

Люди, погасившие задолженность, вынуждены были обращаться в суд для снятия обременения.

Прокуратура города Байконур вскрыла проблемы арестованного имущества. В городе порядка 450 объектов находились под арестом, свыше 300 из которых годами числились арестованными без надлежащего разрешения , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кызылординской области.





68% имущества было арестовано по инициативе банков второго уровня, а также органов уголовного преследования и других уполномоченных лиц. 143 объекта длительное время значились в списках местных судебных исполнителей (МСИ) несмотря на то, что они в течение 10 рабочих дней с момента ареста должны были принять принудительные меры.





Прокурор города Байконур Манарбек Ерназаров отметил - эти ситуации возникали из-за того, что арест применялся для "галочки", обязательный учет арестованного имущества не велся, должники, погасившие задолженность, даже обращались в суд для снятия обременения.





После вмешательства прокуратуры города Байконур, 41 исполнительное производство МСИ окончено на общую сумму 140,5 млн. тенге со снятием ареста с 61 объекта. В их числе есть и неплательщики алиментов, которые после активных действий судоисполнителей, погасили задолженность на общую сумму в 3 миллионов тенге, некоторые должники примирились с взыскателями.





"В прокуратуре отметили, что Департамент юстиции доложил о ситуации с арестованным имуществом центральному аппарату. Департаменту рекомендовано довести до своих коллег о необходимости принятия окончательного решения по шести исполнительным производствам, направленным им в порядке территориальности год назад. Соответствующим госструктурам предложено рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего нахождения под арестом оставшихся 407 объектов", - говорится в сообщении.



