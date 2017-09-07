ЦРУ рассекретило документы о военном флоте СССР времен «холодной войны»
7 сентября 2017, 11:26
В ЦРУ пояснили, что рассекреченные им документы в предыдущие годы ложились на стол представителей высшего руководства США, включая президентов.
Центральное разведывательное управление США объявило о снятии грифа «Секретно» с ряда документов, подготовленных ведомством в 1960-1980 годы и посвященных состоянию и действиям советского военно-морского флота, пишет РБК.
В подготовленной ЦРУ справке отмечается, что рассекречены в общей сложности 82 материала объемом около 2 тыс. страниц. Среди них есть и переводы статей из выпускавшего Минобороны СССР журнала «Военная мысль», и оценки аналитиков американских спецслужб, и отчеты разведчиков.
В то же время в ЦРУ пояснили, что рассекреченные документы являются лишь частью его досье, так как значительная часть информации, использовавшейся при проведении оценок, была получена американскими спецслужбами от эмигрантов и перебежчиков из СССР, имена которых не раскрываются.
Примером такого документа можно назвать отчет ЦРУ от 1958 года, в котором со ссылкой на офицера ВМФ СССР сообщается о строительстве в Советском Союзе атомной подводной лодки. В отчете особо подчеркивается, что речь идет уже не о первой субмарине такого типа — ocherednaya atomnaya podvodnaya lodka.
В сообщении ЦРУ подчеркивается, что рассекреченные им документы в предыдущие годы ложились на стол представителей высшего руководства США, включая президентов и вице-президентов, а также глав Пентагона и Госдепартамента.
«Эти документы оказывали влияние на усилия, предпринимавшиеся США для сохранения мира во время Холодной войны», — отмечается в материалах ЦРУ.
Евгений Калюков.
Фото: independent.co.uk.
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