Доходы и расходы БВУ РК за январь-июль 2017 года

Доходы банковского сектора РК сократились на 40% за год, при этом доходы от основной деятельности банков увеличились на 18%

Доходы банковского сектора за январь-июль 2017 года уменьшились на 40,0%, до 17,8 трлн тг по сравнению с январем-июлем прошлого года, когда доходы банков за год выросли почти в 5 раз и составили 29,6 трлн тг.

Расходы с начала текущего года составили 17,9 трлн тг, что на 38,9% меньше,чем за январь-июль 2016 года. Расходы банков за январь-июль 2016 года составили 29,4 трлн тг, рост за год почти в 5 раз.

В итоге на июль 2017 года с учетом расходов на подоходный налог убыток БВУ РК составил 203,9 млрд тг, к июлю 2016 года банки были в прибыли - 243,8 млрд тг.

Доходы, не связанные с получением вознаграждения, составляют 91,7% от доходов БВУ в целом - 16,3 трлн тг, что на 42,6% меньше по сравнению с январем-июлем 2016, годом ранее был рост более чем в 5 раз.

Расходы, не связанные с получением вознаграждения, составили 17,1 трлн тг, доля от расходов в целом - 95,5%. После увеличения расходов за январь-июль 2015 - 2016 г. почти в 5 раз, за последний год они сократились на 40,2%.

Такие колебания доходов/расходов от резкого увеличения в прошлом году до уменьшения в этом году полностью зависили от переоценки активов и обязательств. Доходы от переоценки составляют 81,9% от всех доходов, или 14,6 трлн тг, годом ранее - 86,5% или 25,6 трлн тг. Доля расходов от переоценки от расходов в целом составляет 81,8% (14,7 трлнтг), годом ранее - 87,6% (25,7 трлн тг).

Доходы от восстановления резервов (провизий) составляют за январь-июль этого года 576,9 млрд тг, на 27,1% меньше чем в прошлом году. Доля от доходов в целом при этом выросла с 2,8% до 3,5% за год.

Доходы банков связанные с получением вознаграждения, показывают стабильный рост. За январь-июль сумма таких доходов составила 1,5 трлн тг, что на 18,2% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние 5 лет ежегодные темпы роста доходов с получением вознаграждения в среднем составили 19,6%.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения, после годового роста в прошлом году на 60,3%, в этом году выросла на 18,6%, до 0,8 трлн тг. Среднегодовой темп роста за 5 лет составляет 19,8%.