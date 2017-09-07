Тенге укрепился на утренних торгах
7 сентября 2017, 11:31
Курс доллара на KASE составил 339,8 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 339,8 тенге.
В торгах приняли участие 25 членов валютного рынка KASE.
По данным сайта kurs.kz доллар в обменных пунктах покупают от 337 тенге, а продают в районе 340-342 тенге.
Напомним, с 21 августа по 6 сентября 2017 года курс тенге по отношению к доллару США ослабел на 2,6%. Данная ситуация сложилась на фоне превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением со стороны банков, компаний и населения.
Фото: Kursiv.kz
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