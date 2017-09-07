Кадровые назначения в акимате Павлодарской области

Булат Бакауов сделал ряд кадровых назначений.

На аппаратном совещании глава региона представил нового временного руководителя управления культуры, архивов и документации. Им стал Ардак Райымбеков, ранее занимавший пост заместителя руководителя аппарата акима Павлодарской области. Также Булат Бакауов утвердил в должности руководителя управления внутренней политики Ернура Дауенова. Он, перейдя в новое ведомство из управления образования, некоторое время исполнял обязанности его главы.Кроме того, глава региона заявил о разделении управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог на два самостоятельных органа. Управление, которое будет курировать только вопросы строительства, возглавил Рустем Раисов, исполнявший до этого обязанности главы ликвидированного госучреждения. Руководить вторым управлением, в ведомство которого вошли пассажирские перевозки и дороги, поставили Каната Кашкирова. Ранее он был главой управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Помимо прочего Булат Бакауов сообщил, что руководитель управления финансов области Ильдар Хасенов переходит на работу Восточно-Казахстанскую область - главой территориального департамента государственного имущества и приватизации. Глава региона поблагодарил Ильдара Хасенова за проделанную работу и вклад в развитие области и пожелал успехов.