К нефтяному коллапсу приведет установка контрольных приборов учета

Целесообразность установки КПУ на АЗС проверили на практике, сообщается на сайте НПП РК «Атамекен».

6 сентября состоялось выездное совещание на нефтебазу и АЗС Астаны с целью обсуждения проблемных вопросов по реализации программы оснащения контрольными приборами учета (КПУ) объектов производства, хранения и реализации нефтепродуктов в Казахстане.

В совещании приняли участие член Президиума, Председатель Комитета нефтегазовой промышленности НПП РК «Атамекен» Данияр Абулгазин, заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ельдос Рамазанов, руководитель управления администрирования акцизов Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов МФ РК Дамир Нургалиев, Исполнительный директор Ассоциация «KAZENERGY» Рустем Кабжанов и председатель Топливной ассоциации Болат Ауетаев.

Главным вопросом выездной встречи стала целесообразность установки КПУ на АЗС и нефтебазах, участники на практике проверили работу данных приборов. Первым объектом стала нефтебаза ТОО «Аурика».

Описать рабочий процесс выхода нефтепродукта с базы, пояснить недостатки и в чем смысл новой системы попросил Данияр Абулгазин генерального директора нефтебазы Дмитрия Кузовенко.

«Нефтепродукт заходит на ж/д составы, оттуда непосредственно идет в резервуары, дальше с них идет разлив по автоцистернам. Учет ведется по весам. Внедрение контрольных приборов учета - это неплохая идея, однако данная система работать должным образом не будет. Будут расхождения на трех точках: на сливе будет одна цифра, когда приходит с завода будет иная цифра и уже при выходе с цистерн в резервуары возникнет проблема, так как резервуары имеют пантоны, а также «хлопуны» (локальная деформация поверхности конструкций резервуара - прим.), которые приведут к некорректному показанию уровнемеров. Этот момент КПУ не учитывает, и как этот вопрос будет решаться, тоже непонятно», - пояснил Кузовенко.

О нецелесообразности внедрения КПУ как с технической, так и с финансовой точки зрения отметила и заместитель генерального директора ТОО «In Oil LTD KZ» (сеть АЗС Nomad Oil) Юлия Жернакова, на практике продемонстрировав, что прежний метод не дает сбоя и финансово приемлем для небольших АЗС.

«Стоит выделить самое главное, что из-за этих нововведений пойдет дополнительная финансовая нагрузка на литр, то есть цены на бензин поднимутся», - отметила Юлия Жернакова.

«Если такие проблемы в столичных АЗС и нефтебазах, региональным поставщикам, думаю, будет еще сложнее принять данную систему», - подчеркнул Данияр Абулгазин.

Бизнес волнует и финансовая сторона данного вопроса. Дело в том, что высокие затраты на внедрение КПУ приведут к значительным убыткам, а также закрытию ряда нефтебаз и мелких сетей АЗС.

«У малого и среднего бизнеса и без того немало забот, чтобы их обременять и данными установками. Установка этих систем может повлечь за собой такие последствия, как закрытие небольших АЗС, они не смогут вытянуть подобные суммы», - считает зампредседателя «Атамекена».

По информации ОЮЛ «Казахстанская Топливная Ассоциация на оснащение одной нефтебазы (например, 26 вертикальных и 10 горизонтальных резервуаров) потребуется не менее 120 млн. тенге, для одной АЗС в среднем необходимо 5 млн. тенге. При этом в затратах не учтены работы и время, связанные с перепроектированием объектов и строительными работами. Помимо этого, после внедрения системы передачи данных субъекты бизнеса помимо возмещения затрат по установке КПУ будут должны отвлекать значительные средства на операционные расходы по обслуживанию системы передачи данных (АО «Национальные информационные технологии»), которые могут составить значительную сумму.

«На сегодня отсутствует информация, какая финальная цель преследуется фискальными органами РК при реализации программы установки данных приборов, помимо установления полного контроля за оборотом нефтепродуктов в Казахстане. Если есть недобросовестные поставщики - их надо ловить и наказывать, но не обременять бизнес дополнительными финансовыми затратами, особенно в регионах Казахстана. У кого проблемы с законом, тех КПУ не остановит. Если какая-то часть предпринимателей ворует, это не значит, что воруют обязательно все, у нас очень много тех, кто работает по закону и нормам», - подчеркнул Абулгазин.

«Атамекен» в данном вопросе поддерживает честный бизнес и на сегодняшний момент добросовестные предприниматели предоставляют полную информацию движения ГСМ. Для борьбы с «теневиками» у госорганов должны быть другие механизмы, которые не будут распространяться на все бизнес-сообщество, каким является установка КПУ», - добавил Ельдос Рамазанов.

Также участники отметили, что с 1 января 2018 года с учетом описанных проблем могут возникнуть проблемы с поставками нефтепродуктов, поэтому данный вопрос необходимо решать кардинально, то есть в лучшем случае отказаться от установки этих КПУ.

Было решено, что 7 сентября представители НПП РК «Атамекен», ассоциации и комитета госдоходов обговорят эти проблемные вопросы с министром финансов РК Бахытом Султановым.