В частности, изменения внесены в следующие НПА:

В Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 14 апреля 2015 года №281 «Об утверждении стандартов государственных услуг в области элетроэнергетики» внесены изменения в стандарты:

1) Стандарт государственной услуги «Выдача паспорта готовности энергопроизводящим и энергопередающим организациям с установленной электрической мощностью 5 МВт и менее, свыше 5 МВт или с установленной тепловой мощностью 100 Гкал/час и выше, а также имеющим на своем балансе электрические сети напряжением 35 кВ и ниже, 110 кВ и выше к работе в осенне-зимних условиях», утверждённый указанным приказом, изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему Перечню;

2) Стандарт государственной услуги «Выдача заключения о технической целесообразности строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций для объектов 110 кВ и ниже, 220 кВ и выше», утверждённом указанным приказом:

подпункт 1) пункта 4 изложен в следующей редакции:

«1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал - 30 (тридцать) календарных дней.

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов, предусмотренных в пункте 9 настоящего стандарта, и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления».

Стандарт дополнен пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Услугодатель отказывает в оказании государственных услуг по следующим основаниям:

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги».

Также изменения внесены в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 6 мая 2015 года № 341 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Согласование проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанций»:

Стандарт государственной услуги «Согласование проектирования и строительства дублирующих (шунтирующих) линий электропередачи и подстанции», утверждённом указанным приказом:

Подпункт 1) пункта 4 изложен в следующей редакции:

«1) с момента сдачи пакета документов услугодателю, а также при обращении на портал - 8 (восемь) рабочих дней.

В случаях представления услугополучателем неполного пакета документов, предусмотренных в пункте 9 настоящего стандарта, и (или) документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления».

Стандарт дополнен пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Услугодатель отказывает в оказании государственных услуг по следующим основаниям:

1) установление недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, и (или) данных (сведений), содержащихся в них;

2) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги».

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.