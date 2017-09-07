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Учитель музыки развращал девочек в Костанайской области

7 сентября 2017, 11:47

Мужчина находится под арестом.

Досудебное расследование в отношении 40-летнего учителя музыки сотрудники Фёдоровского РОВД начали 12 июня. Расследование было начато по факту развратных действий в отношении малолетних девочек.

Об этом корреспонденту alau.kz сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов.

По результатам досудебного расследования действия учителя квалифицированы по статье 124 части 3 УК РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних неоднократно».

«В целях защиты прав несовершеннолетних в уголовном процессе органом уголовного преследования малолетним детям обеспечено участие защитников из числа квалифицированных адвокатов. По итогам расследования прокуратурой области 28 августа уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области для рассмотрения по существу», — сообщил Кайрат Жусупов.

При предании суду в отношении обвиняемого прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» оставлена без изменения.

Наталья Луговская
Фото с сайта ridus.ru

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