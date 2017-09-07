Учитель музыки развращал девочек в Костанайской области

Досудебное расследование в отношении 40-летнего учителя музыки сотрудники Фёдоровского РОВД начали 12 июня. Расследование было начато по факту развратных действий в отношении малолетних девочек.





Об этом корреспонденту alau.kz сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры Кайрат Жусупов.





По результатам досудебного расследования действия учителя квалифицированы по статье 124 части 3 УК РК «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетних неоднократно».





«В целях защиты прав несовершеннолетних в уголовном процессе органом уголовного преследования малолетним детям обеспечено участие защитников из числа квалифицированных адвокатов. По итогам расследования прокуратурой области 28 августа уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области для рассмотрения по существу», — сообщил Кайрат Жусупов.





При предании суду в отношении обвиняемого прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» оставлена без изменения.





Наталья Луговская