Сербский парикмахер прославился благодаря Ким Чен Ыну

Он начал делать портреты из волос восемь лет назад, когда еще работал в Словении.

Марио Хвала, парикмахер из Нови-Сад, Сербия, недавно появился в заголовках международной прессы. А все потому, что он выстриг на затылке у клиента портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына. И это не первое и не последнее его творение. Последние восемь лет он создает портреты из волос.





33-летний Марио Хвала говорит, что он начал делать портреты из волос восемь лет назад, когда еще работал в Словении. Однажды клиент попросил парикмахера выстричь на голове две прямые линии, но Марио предложил более сложный дизайн. В итоге довольный клиент вернулся домой с тарантулом на затылке. Вдохновленный успехом своей первой попытки, Хвала продолжал оттачивать навыки, и четыре года назад, когда он вернулся в Сербию, быстро обрел популярность в парикмахерском салоне «House Damian» в Нови-Саде, выстригая разнообразные рисунки и портреты знаменитостей на головах клиентов.

















За последние годы Марио Хвала несколько раз попадал в заголовки местных газет благодаря своему парикмахерскому искусству. Он выбривал на затылках своих клиентов портрет Никола Теслы, теннисиста Новака Джоковича, президента Александра Вучича. Но настоящую известность во всем мире ему принес портрет Ким Чен Ына. Марио опубликовал видео с этой работой на Facebook, и ролик сразу стал вирусным.









Марио Хвала рассказал, что на создание одного портрета он тратит от трех до пяти часов. В работе он использует бритву и ножницы, много времени тратит на выбор рисунка и лучшего места для портрета. Форма головы у всех людей разная, и нужно тщательно выбирать место, чтобы портрет не исказился.





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В этой работе нет места ошибкам, поэтому сначала Марио несколько раз рисует портрет на листе бумаги. Затем он триммером выстригает рисунок на затылке клиента, а дальше дорабатывает с помощью бритвы и ножниц. Самая долгая работа заняла у него восемь часов.









Учитывая, что в среднем волосы растут со скоростью 1,5 сантиметра в месяц, то портреты начинают терять четкость уже через 8-10 дней. Но это не мешает клиентам Марио платить 120 евро за прическу.