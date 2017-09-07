В Шымкенте женщина забрала полуторагодовалую племянницу и пропала (доп.)
7 сентября 2017, 11:54
Пропавшая женщина страдает психическим заболеванием.
Полиция Абайского РОВД Шымкента разыскивает без вести пропавших 1,5-годовалую Сапарбай Жанию Нурланкызы и 26-летнюю Козыбаеву Маржан Тагайбеккызы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
6 сентября в Абайский РОВД с заявлением обратилась 23-летняя жительница Шымкента. Она сообщила, что ее сестра - Козыбаева Маржан Тагайбеккызы,1991 г.р., страдающая психическим заболеванием, ушла из дома в неизвестном направлении, забрав ее маленькую дочь Сапарбай Жанию Нурланкызы, 18.12.2015 г.р.
"В настоящее время сотрудниками Абайского РОВД проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения пропавших без вести 1,5-годовалой Сапарбай Жании и 26-летней Козыбаевой Маржан. Если кто-либо владеет какой-нибудь информацией о местонахождении пропавших без вести, просим сообщить незамедлительно в Абайский ОП УВД Шымкента по телефону дежурной части 56-02-62 или 8-775-314-51-15, 8-778-743-88-88 или позвонить на «102»", - сообщили в полиции.
7 сентября поиски пропавших увенчались успехом.
"К розыску подключились неравнодушные жители Шымкента. В результате ребенка и ее тетю жители обнаружили возле одной из больниц в мкр.Самал и сообщили в полицию. В данное время полицейские вернули малышку матери", - сообщили в полиции.
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